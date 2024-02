Saulo Mío, el salmantino que quiere crear canciones “hasta que Dios quiera”

Saúl Olivares, cantante y compositor cien por ciento salmantino y mejor conocido como “Saulo Mío”, con su guitarra en mano, está promocionando su primer disco “Tripulantes de la Entropía”, con canciones de su autoría.

Te recomendamos: Los Ángeles Azules y el Potrillo unen sus talentos en “La cumbia triste”

“Saulo Mío”, con apenas dos años de carrera como cantante y con más de 10 años como compositor, habló con Organización Editorial Mexicana y presentó su primer disco, del cual nace en este nuevo proyecto de su vida, ya que anteriormente sólo se dedicaba a componer canciones y buscar quien las quisiera cantar.

Tripulantes de la Entropía, primer disco de Saulo Mío.

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada, pues no logró encontrar quien las cantara y fue del modo que decidió prepararse e interpretarlas el mismo, bajo el nombre de “Saulo Mío”.

“Me considero muy introspectivo, mis canciones nacen por dos métodos, hay un momento ‘Eureka’, que llega de repente la famosa ‘inspiración’, y he tenido momentos en que o estoy leyendo algo o viendo una película, de la cual me llama la atención un concepto y ese concepto trato de comenzar a estructurarlo, pues ya sea hacer muchas palabras que entren en cierta semántica, que yo crea que pueda conceptualizar la idea y crear un tema”.

“Se cancela el futuro”, “Materia Obscura”, “No me hace falta”, “Fuera de Áurea” y “tripulantes de la Entropía”, canciones de su primer LP.

“‘Saulo Mío’ nace en cierto punto de mi vida, busqué quien interpretara mis temas y no logré, así que decidí cantarlas yo, aunque yo no poseía una voz educada, me preparé y fue cuando empecé a hacer canciones exclusivas para mí proyecto”.

El compositor y cantante expresó que su género musical es rock alternativo y folk.

El primer LP “Tripulantes de la Entropía” contiene cinco temas, “Se cancela el futuro”, “Materia Obscura”, “No me hace falta”, “Fuera de Áurea” y “Tripulantes de la Entropía”. En la cual destaca “No me hace falta”, cuyas canciones ya están en todas las redes sociales, YouTube, instagram, Facebook y otras más, como “Saulo Mío”.

Saulo Mío, desea ganarse al público con sus canciones y composiciones.

“Normalmente la gente relaciona la entropía con el caos, pero no, la entropía lo relaciono con cosas de la vida, con relaciones afectivas y con la vida misma, como uno se puede llegar a perder esa probabilidad de cosas que suceden, tal es la canción que se llama “Se cancela el futuro” que es como un reproche al destino, habla que el futuro se cancela, que el futuro no va a pasar, pero utiliza muchos conceptos que la ficción nos ha regalado en los últimos años como robots, los viajes en tiempo, la tele transportación, entonces digo, a ver, esto lo puedo relacionar con una acción afectiva, amorosa en donde yo le recrimino al destino que no se van a realizar las cosas como pensaría que fuese a suceder”, dijo “Saulo Mío”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último, “Saulo Mío” cerró la entrevista diciendo: “Mi meta es crecer como músico, crear arte, mis canciones hasta que Dios me preste la vida”, y dio a conocer que se ha presentado en eventos locales, en bares y en la Ciudad de México.