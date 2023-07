¿El barrio la respaldará? Nominación de Wendy Guevara pone nerviosos a muchos

“Échale muchas ganas Wendy, eres fuerte no te rindas pon en alto el apellido Guevara y que todo México reconozca que traes mucho power, nosotros afuera haremos lo que nos corresponde”, es el mensaje que la familia de Wendy Guevara , le envía desde el barrio del Coecillo, tras su nominación.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), los familiares de la leonesa comparten cómo recibieron la nominación y cómo se preparan para salvar a “La patrona”, como la llaman en redes sociales.

DE SORPRESA

La primera en manifestarse fue doña Fabiola, madre de la famosa leonesa “nos agarró de sorpresa la verdad no lo esperábamos, ojalá todos sus seguidores la apoyen, nosotros estamos con todo al 100%, esperamos una buena respuesta y pues que pase lo que tenga que pasar lo vamos a enfrentar de la mejora manera”

Señaló que agarran el toro por los cuernos y que pase, lo que pase, toda su gente, está votando y que su hija reciba todo el apoyo de sus seguidores

NERVIOSOS

Su papá Francisco Guevara, piensa que la “Barby” se equivocó y que más tarde se arrepintió.

“Sinceramente sentí feo, pero así es el juego. Estoy nervioso, pero confío en todos sus seguidores, vamos a salir adelante porque hay muchísima gente que ya nos está mandando mensajes y esperamos muchos votos para ella y tengo mucha fe que todo va salir bien”, incluso mencionó que desde que se anunció la nominación de su hija, no han dejado de recibir llamadas para apoyar a Wendy a permanecer en la casa.

VOTOS DIVIDIDOS NO

Por su parte su hermano Paco Guevara, declaró que la Barby, se escuda en que eran puntos de chocolate, pero cree que lo hizo estratégicamente y con mucha inteligencia.

“El cielo ya la quería nominar, creo que a la mejor quieren medir fuerzas, como nunca ha sido nominada Wendy, han de pensar a ver si es cierto que tiene mucha gente afuera, no se imaginan tanto apoyo que tiene a nivel mundial”.

El hermano de la influencer destacó que, aunque la semana pasada la estrategia fue salvar a Emilio y Sergio, pide que esta vez no haya votos divididos. Quiere que Wendy vaya sola a competir ya que ha detectado algunas inconsistencias.

“En telegram hay un grupo de 28 mil integrantes, tengo pruebas de personas del team infierno que están traicionando a mi hermana, exponen que ella no necesita apoyo, aseguran que tiene mucho y no me parece justo”.

Pide a los seguidores de Wendy que a partir de esta nominación que cada quien se debe de rascar con sus propias uñas.

“Poncho y Wendy, están muy unidos dentro de la casa, están pidiendo votos por los dos, pero afuera la gente está muy tóxica y Wendy debe de competir sola”, concluyó Paco Guevara.