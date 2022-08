Eileen Yáñez ve su nominación al Ariel como la posibilidad de celebrar al cine mexicano

Lejos de ver al Ariel como un evento de premiación, la actriz Eileen Yáñez considera a este proyecto como la única posibilidad en el año de celebrar al cine mexicano, el cual se mantiene vigente a pesar de los obstáculos.

Y, aunque aún no se lleva a cabo el evento, Yáñez se considera ya una ganadora, pero no en la categoría Coactuación Femenina por su trabajo en Noche de fuego, en la que está nominada este año, sino por el hecho de formar parte de dos proyectos con causa social, que retratan la realidad y que invitan al espectador a reflexionar sobre diversos temas como las preferencias sexuales, el maltrato y violencia a la mujer, o a los niños.

“Es un festejo a la película, las dos veces que he estado nominada, he tenido la fortuna que esos proyectos son muy importantes para mí, sobre todo por haber trabajado con un equipo maravilloso del cual no puedo más que estar agradecida y contenta de tener la suerte de encontrarnos en este camino”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Para mí es una fiesta donde compartes con toda la gente con la que trabajaste, es un momento de alegría, de reconocer el esfuerzo que se hizo en el set y compartirlo con la comunidad cinematográfica. Me parece que ya es un privilegio a estas alturas del 2022 estar festejando el cine y que cada vez sean más directoras, que se involucre a mujeres muy inteligentes que están logrando levantar sus películas”, afirmó la actriz.

Yáñez compite por el premio junto a Mabel Cadena, por La diosa del asfalto, Mayra Batalla y Norma Pablo, también de Noche de Fuego, así como Aída López, que representa el filme Nudo Mixteco, del que Yáñez también formó parte.

Noche de fuego, en la que Yáñez da vida a Concha, fue el filme seleccionado como representante del país en la edición 94 de los Premios Oscar, sin colocarse en las nominaciones oficiales; la cinta aborda la relación entre un grupo de amigas de una comunidad rural mexicana que tratan de mantenerse a salvo del crimen organizado, responsables de las amenazas a la población.

Para la 64 entrega de los Premios Ariel, la cinta de Tatiana Huezo alcanzó 19 nominaciones en categorías como Mejor Película, Guión Adaptado, Dirección, Mejor Actriz, Coactuación Masculina, y Coactuación Femenina, entre otras.

Por otro lado, Yáñez participa en Nudo mixteco, ópera prima de Ángeles Cruz que aborda tres historias: la de María que acude al funeral de su madre y se reencuentra con Piedad; Esteban, quien a su regreso de viaje se da cuenta que su esposa ya inició una nueva relación y Toña, cuya misión es impedir que su hija siga siendo víctima de abuso.

“Ambas películas hablan de temas que ahora están siendo un poco más visibles en la sociedad, de la inclusión, de erradicar las violencias hacia las mujeres, a las infancias, son temas importantes que hay que poner sobre la mesa. El proceso fue una experiencia única, yo solamente tuve un día de diferencia para filmarlas, regresé de Oaxaca, de Guadalupe Victoria donde rodamos Nudo mixteco, y viajé un día y al otro día ya estaba rumbo a la Sierra Gorda de Querétaro para Noche de fuego, estuvieron muy pegados estos dos proyectos y pareciese que se conjuntaron.

“Lo que aprendí es esta unión y compañerismo, la fortaleza que tenemos las mujeres juntas, el cast de Ángeles es muy femenino, en Noche de fuego me tocó convivir con Norma y Mayra (las protagonistas, también nominadas) y que fueron una fortaleza, las tres somos madres y estábamos bastante aisladas geográficamente en ese momento, había poca comunicación, compartimos nuestras maternidades y preocupaciones como madres que trabajan y que son actrices”, expresó.

La actriz de 40 años reconoció que su corazón está dividido ya que ambos proyectos compiten en la categoría a Mejor Película.

A 15 años de haber iniciado su carrera actoral y con dos Premios Ariel en su mano tras coronarse ganadora en Coactuación Femenina por Desierto adentro en 2009 y Días de gracia en 2012, Eileen Yáñez se enorgullece de cada uno de los proyectos en los que ha estado, su apuesta es y seguirán siendo las historias que dejen una enseñanza, que la conmuevan y logren estremecerla, igual que a su público.

“Creo que trabajo para mí, por gozar el proceso de creación, entonces si el otro disfruta mi trabajo ya es una recompensa maravillosa, pero creo que trabajo para mí, para disfrutar mis procesos creativos, he sido una actriz que trabaja, que se compromete con el personaje que realiza, con la historia, con el grupo de trabajo, con todo”, puntualizó.

Los Premios Ariel se llevarán a cabo el 11 de octubre, tentativamente en el Palacio de Bellas Artes. Para la 64 entrega de los Premios Ariel, la cinta de Tatiana Huezo Noche de fuego alcanzó 19 nominaciones