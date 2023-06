Don Francisco quiere que lo recuerden como una buena persona

Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco se convirtió con el paso del tiempo en una de los más grandes referentes de la comunicación en habla hispana alrededor del mundo, con sus 60 años y 277 días como presentador de programas de televisión.

Aún en activo con “Don Francisco Reflexiones”, a sus 82 años de vida tiene la misma vitalidad que cuando empezó su carrera en Chile, su país de origen, tierra que vio nacer también su mítico programa “Sábado Gigante”.

Ahora se ha inmortalizado en el famoso libro de Los Récords Guinness, tras volverse el presentador de programas de televisión de más edad y la persona con la carrera profesional más larga como presentador de programas de televisión. En entrevista con El Sol de México, “Don Francisco” cuenta qué han significado para él batir estos récords, así como la experiencia que le ha dejado ser un ícono del entretenimiento audiovisual en habla hispana.

“Estoy muy agradecido de recibir estos récords que son un reconocimiento al trabajo de muchos años. Pero sobre todo son un reconocimiento a la representación que yo he tenido con el talento y el trabajo de muchas personas trabajadoras con las cuales yo he podido trabajar y presentar en la televisión”, dijo el comunicador, quien reconoce que el tiempo no había pasado por su conciencia hasta que recibió la noticia del reconocimiento.

“Cuando me enteré, lo que dije fue la frase del poeta Pablo Neruda: ‘Confieso que he vivido’. Y es que la verdad es que en estos años han pasado muchas cosas buenas, regulares y malas, como es la vida misma. Esto me ha permitido llegar a mucha gente y, como he dicho antes, representar el trabajo de mucha gente”, agrega.

TESTIGO DE LOS CAMBIOS

Sonriente y memorioso Don Francisco cuenta que su experiencia como comunicador lo hizo testigo de los grandes cambios de la televisión y el entretenimiento. Entre los que recuerda el cambio de la televisión de blanco y negro a la de color, así como las primeras transmisiones satelitales que le permitieron tener un alcance global, que en su momento significaron retos que también tuvo que superar.

“Por supuesto que padecí esos cambios. Yo partí en blanco y negro y un día me dijeron, oye el programa ya va a ser a color. Y, como todo nuestro programa se hacía a blanco y negro, desde el escenario hasta mi vestuario que eran a blanco y negro. Tuvimos que aprender a incorporar el color.

ES EL presentador de programas de televisión de más edad y la persona con la carrera profesional más larga como presentador de programas de TV con 60 años y 277 días | Cortesía CNN

EL SECRETO ES ESTAR AL LADO DEL PÚBLICO

Luego de conducir por 53 años y 42 días (de 1962 a 2005), primero en Chile y luego desde Estados Unidos, el programa “Sábado Gigante” ―tiempo que también hizo acreedor a aquel contenido al récord Guinness, de “el programa de televisión (de variedades) de mayor duración presentado por el mismo animador” ―, Don Francisco ha emprendido otros proyectos de gran aceptación, como su actual programa “Reflexiones con Don Francisco”, que se realiza en nuestro país para la cadena CNN en español.

“En general yo siempre hice el programa de Sábado Gigante, que es el programa madre y estrella, al lado del público, y este que ahora tengo también lo hago al lado del público. Yo he incorporado a éste una nube virtual, donde el público, igual que antes puede interactuar con las estrellas. Yo creo que es eso lo que me ha permitido estar todos estos años”, asegura.

Aún con la visión positiva de vivir varios años más y de seguir trabajando en el mundo del entretenimiento, el comunicador comenta que entre sus deseos, está dejar como legado un buen recuerdo de su persona y su carrera: “Yo me quedo contento con que la gente piense que fui una buena persona, que hice mi mayor esfuerzo y que traté de hacer lo mejor posible cada una de mis presentaciones”, finaliza.









