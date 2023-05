De un viaje surgió ColOZio, cinta ambientada en 1994

Inspirado por una anécdota personal, Artemio Narro apostó por desarrollar una idea que se le presentó durante un ligero viaje… provocado por la mariguana.

Fue en marzo de 1994 cuando todo México se paralizó tras la noticia del asesinato al candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, Baja California. Narro, junto a varios amigos, estuvieron al pendiente del suceso, aunque no estuvieran en sus cinco sentidos.

Unos días después, imaginó lo que hubiera sucedido si alguien quisiera impedir el crimen; fue así como nació el guion de ColOZio, cinta que estrena, en la Cineteca Nacional.

“Estábamos igual que los protagonistas de la cinta (en un viaje de marihuana), nos dio mucha risa, pero no estábamos entendiendo bien. Llegó mi padre con una amiga suya, muy borracha, que era cercana al PRI y estaba mentando madres por el asesinato de Colosio y nos reclamaba sobre qué pensábamos hacer con respecto a eso”, contó Narro en entrevista.

“Así surgió la idea de que estaría divertido hacer una película de un choque cultural, de unos chavos de la ‘izquierda exquisita’ teniendo un viaje con una persona del sistema, unos en mota y otros en alcohol”, agregó.

El filme aborda la historia de Diego (Diego Calva) y Gael (Manolo Caso), dos jóvenes que, mientras fuman hierba, reciben una “profecía” en la televisión, que les anuncia el asesinato del candidato, tres días antes de que sucediera. Ambos emprenden un viaje a Tijuana para impedirlo, sin embargo, en su camino se encuentran con distintas personas que les obstaculizan su objetivo.

“Francamente yo no actué, me identifico mucho con mi personaje de Gael porque realmente soy yo, es como cuando veo mi reflejo en la mañana, tomé lo que estaba en el guion y nada más fui desarrollándolo, fue maravilloso”, comentó Caso, quien previo a este proyecto no contaba con ninguna experiencia actoral.

Narro aseguró que les dio la libertad a sus actores de poder improvisar, hacer modificaciones al texto inicial y complementar con sues ideas, ya que eso sumaba a la historia.

“Algo padre que tiene el guion es esta revoltura entre la cuestión política, de ácido, de cómo superarse a sí mismo, cómo superar miedos y el público puede identificarse o no, a fin de cuentas no creo que las películas dejan un mensaje, pero sí creo que el público se puede identificar”, contó Orlando Moguel, quien forma parte del cast.

Héctor Kotsifakis, Tina Frenc, Ariane Pellicer, Edwarda Gurrola completan el elenco.