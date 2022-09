Clarissa Reyes encanta con su maquillaje a las artistas latinas en la alfombra roja

“Soy una mujer que busca romper estereotipos, apasionada de su trabajo que tiene claro que un maquillaje y unas cejas perfectas son parte importante para complementar un look y deslumbrar”, expresó Clarissa Reyes experta en la belleza desde Nueva York..

La empresaria latina, además de ser un talento en el make up, cuenta con su propia academia y la licencia The New York State Beauty School Association (NYSBSA); certificada para dar clases de maquillaje y peinado.

“Los talentos son para impulsar y en mi academia, eso hacemos, demostrarle a la mujer latina que los sueños sí se cumplen, que quienes miraban a New York, como algo inalcanzable; Clarissa les demuestra que sí se puede y les abrimos la puerta al New York Fashion Week (NYFW) y al Miami Swim Week)”; expresó.

CLARISSA REYES

Además de la experiencia y el talento, la empresaria creó su propia línea de cosméticos: Clary Beauty Cosmetics; tras el éxito alcanzado por su trayectoria en la belleza en donde ha demostrado que el glamour es transformación.

“Mi línea de cosméticos comenzó con una colección de pestañas Mink, siguiendo con la colección de lápices labiales, líquidos color mate y desde entonces me he abierto camino, pero ahora con productos ecológicos y de alta calidad”; compartió la empresaria.

Un año después del lanzamiento de su marca, uno de sus lápices fue reconocido en Cosmopolitan Magazine Online como uno de los mejores labiales neutrales a nivel internacional.

Experiencia y talento

Clarissa Reyes ha participado tres años consecutivos en el New York Fashion Week (NYFW); liderando a su equipo de trabajo con su marca de cosméticos y su propia academia, que hoy en día es reconocida como una de las mejores.

Además, ha trabajado en televisión, un claro ejemplo de ello es su participación en el programa ‘Al Despertar’ de Univisión; en segmentos con NBCUniversal y Acceso Total Telemundo, dialogando y compartiendo tendencias en maquillaje, pero también maquillando a celebridades latinas para alfombras rojas.

“Mi modelo a seguir es Huda Beauty, una empresaria musulmana- americana, quien rompió estereotipos de belleza e impulso a toda la comunidad de las redes sociales y a la vez creó una marca multimillonaria”; compartió el talento latino.

A la edad de 22 años, Clarissa Reyes ha puesto en alto que los sueños sí se cumplen cuando los tienes claros y demuestras pasión por lo que haces; ya que la mujer talento hoy en día cuenta con una corporación financiera de tres negocios que llevan su nombre: Clarissa Reyes Academic; Clary Beauty Cosmetics y su tequila Rosa Jewelry.