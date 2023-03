Chiquis Rivera se sacude la herencia familiar

Cantante, compositora, mujer de negocios, escritora y celebridad, Janney Marín Rivera, “La Chiquis”, está más segura de sí misma que nunca. Por ello es que ahora tiene varios proyectos en puerta, desde el arranque de su gira “Abeja Reina tour parte II”, la creación de nuevas canciones y hasta la publicación de un nuevo libro. Esto, sin que haya sido fácil poder separar su vida personal y su carrera, aún después de haber ganado el Grammy Latino, con su álbum Abeja Reina.

“Ha sido un poco difícil encontrar el balance, pero creo que lo que me permite seguir es saber quien soy. Estoy tranquila conmigo misma, me caigo muy bien, me quiero mucho. Es un proceso de años para llegar a este punto. Y, bueno, es como todo, hay cosas buenas y otras malas, y lo que hay que saber como lidiar con los momentos difíciles”, declaró la artista en un encuentro con los medios.

Sobre su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional el 28 de marzo, la cantante de música regional, comentó que se encuentra haciendo muchos ensayos, y que será un concierto con más de dos horas de duración con canciones nuevas y grandes sorpresas.

“Ha sido un sueño poder llegar a México,lograr que suene aquí mi música y hacer mi primer show. No saben el orgullo que siento en mi corazón […]. Quiero mostrarles a todos ustedes que sí puedo, que llevamos algo muy bueno, que he aprendido mucho”, dijo la autora.

En cuanto a los rumores del motivo de cancelación de sus conciertos programados en Nuevo León y Tamaulipas, “La Chiquis” desmintió que se trataran de amenazas en su contra.

“Yo nunca recibí una amenaza, jamás. No fue mi decisión, fueron los promotores. Y, bueno, las dos fechas estaban ligadas, por lo que si se cancelaba una se cancelaba la otra. Yo he soñado tanto esto por tanto tiempo, me siento muy segura en México y me la paso muy bien, así que fue decisión de ellos, por lo que las fechas están pospuestas”, aclaró.

Con el título “Mi regalo para ti” la hija de la diva de la banda Jenny Rivera, dio a conocer que realizaría una rifa con el fin de celebrar el 10 de mayo | Cuartoscuro

En cuanto la ausencia del apellido Rivera en su nombre artístico, ella aseguró que se trata también de ese camino de seguridad y autodeterminación por el que está cruzando.

“Yo quiero que me conozcan como “Chiquis”, por mi música, por mi historia, por lo que yo canto y las canciones que yo escribo. Y pienso que, si se enfocan mucho en el apellido no me dejan ser. Si yo he cometido un error no quiero que sea tampoco problema de mi familia o las cosas que ellos hayan hecho que lo sean conmigo.

“Estoy muy orgullosa de todo lo que han hecho, es una familia muy trabajadora, especialmente mi madre; pero yo quiero que me conozcan y me den la oportunidad de conocer a la mujer que está detrás de la música”, aseguró.

Con sus ocho años trabajando en el medio musical, La Chiquis ha aprendido a ser aún más fuerte ante las críticas, tanto buenas como malas, ya sea con respecto a su carrera o su vida personal, por lo que contó cómo es que lidia con eso.

“Yo me encomiendo mucho a Dios, todos los días. Desde hace tiempo entendí que la buena y la mala crítica es parte de todo esto y como dice una canción ‘No soy monedita de oro para caerle bien a todos’. Y, pues es más que nada entender eso y enfocarnos en las personas que nos quieren, que sí se toman el tiempo de conocernos y a nuestra música”.

Sobre su próximo libro, sin dar muchos detalles, La Chiquis aseguró que será muy distinto a los últimos que hemos leído de ella, con los cuales ha querido mostrarse transparente como mujer y ayudar a las personas, tal y como lo hace con su podcast, uno de los proyectos que más tranquilidad y emoción le provoca.