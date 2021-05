Lucero y Mijares se unen por primera vez en el escenario

Pese a que en 2011 Lucero y Mijares sorprendieron a sus fans al anunciar su divorcio, ambos mantienen una excelente relación, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Por ello no resulta extraño que de vez en cuando se inviten mutuamente a conciertos a interpretar un par de temas a dueto, e incluso estén abiertos a realizar más proyectos en conjunto durante los próximos años.

En conferencia virtual, los artistas comentaron que esta buena dinámica viene desde el hogar, ya que al ser vecinos y tener dos hijos en común están en constante comunicación, y siempre se han visto como un equipo.

“Nuestra unión familiar, pese a que ya no somos esposos, es básica en nuestras vidas, porque tenemos buena comunicación, paz, tranquilidad, no estamos peleando, nuestros hijos se sienten muy cómodos, es muy civilizado para todos”, comentó Lucero. “El compartir, no tener egoísmo, ser personas civilizadas, educadas y parecidas nos lleva a tener paz y tranquilidad, y desear siempre lo mejor para el otro”.

Al charlar sobre la fidelidad de sus fans, ambos coinciden en que todo el cariño que han recibido a lo largo de su trayectoria se atribuye a que siempre han estado cerca de ellos, desde que ambos iniciaron sus carreras, hasta que unieron sus vidas en matrimonio en 1997, y ahora en la etapa actual en que continúan colaborando artísticamente.

Pero esta admiración no sólo viene por parte del público, ya que entre ellos existe un profundo respeto al trabajo del otro, que los ha llevado a mantener una excelente relación profesional.

“Lucero siempre ha sido una gran entusiasta, una persona entregada a su trabajo, que lo disfruta y te puede hacer un gran disco o una novela. Le cae bien a la gente, y ellos están acostumbrados a verla desde que era chica”, expresó Mijares. “Ella canta, baila, actúa, y es muy luchona. Siempre es muy perfeccionista y está pensando cuál es su paso siguiente”.

Por su parte, la cantante subrayó que ella admira profundamente la voz de Manuelito, como le dice de cariño, así como la constancia y perseverancia que muestra en todos los aspectos de su vida.

Asimismo, detallaron que cuando uno se encuentra trabajando en un nuevo disco, es común tener retroalimentación entre ellos, e incluso de vez en cuando incluir la opinión de sus hijos, a quienes calificaron como un par de jóvenes talentosos con excelente gusto musical.

Para celebrar su amistad, realizarán juntos el concierto Siempre amigos, que se podrá sintonizar vía streaming este sábado 22 de mayo a las 20:30 horas, a través de la plataforma E-Ticket.

Mijares adelantó que compartirán el escenario en todo momento, e interpretarán en conjunto temas del otro. Su objetivo es que el público vea un espectáculo verdaderamente en conjunto, y pase un buen rato con su familia.