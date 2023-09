Juan Solo llega a los más profundo de su composición con Malquerido

Juan Solo continúa complaciendo a su público con canciones llenas de amor, manteniéndose fiel al estilo romántico que lo ha caracterizado. Prueba de ello es su nuevo material discográfico Malquerido, que lanzó este miércoles con un showcase.

“Contar esta historia es contar nuestra historia. Ver a Juan desnudarse de otros lugares donde no había querido ir antes. Escribir tu primer disco es bien fácil, pero escribir el quinto o sexto ya no lo es tanto, porque tienes que buscar en donde has estado evitando, cuál conversación no has querido tener contigo y qué cajón no has abierto porque te duele un montón. Por eso se vuelve un disco más profundo”, explicó el artista.

Malquerido es el cuarto álbum del artista, que comenzó su discografía en 2014 con Ni solo ni mal acompañado, y que continuó con Capítulo 1 del 2017 y Masoquista del 2021. Para la nueva producción, Juan Solo explicó que fue un reto “transformar ese dolor en canciones que se pudieran bailar”.

El nuevo álbum en su mayoría aborda cuestiones del desamor, relaciones rotas y la amargura de reinventarse después de una separación. Para su composición, Solo explica que lo ha hecho “dando un paso de civil y uno de poeta”.

“Me aferro a la idea de que soy cantautor y que voy a seguir cantando, porque así me imagino mi vida. La conexión que siento con la gente que escucha mi trabajo es lo que me convirtió en lo que digo yo, un animal de escenario”, dijo.

Entre los 10 temas que incluye Malquerido, están los sencillos Me acuerdo de ti, Vas a estar bien, Ella no eres tú, Automático, la canción que da nombre al disco, así como Corazones incompletos.

Para su presentación en el Teatro Metropólitan, el cantautor originario de Puebla adelantó que tendrá invitados acompañándolo, aunque sea una tarea difícil pues a la par de “Malquerido” ha trabajado en un proyecto llamado “Lado B” donde invita a sus amigos a cantar con él. “Estoy como ¿ahora a quién invito al Metropólitan? ¡Ya canté con todos!”, comentó.

Dándole un valor agregado a Malquerido, Juan Solo añade un proyecto audiovisual que complementa las historias expuestas en las canciones. “Quería hacer algo distinto, sentía que tenía la responsabilidad con este disco de aportar algo más y a través de esta película traté de contar la historia de un lugar que no existe pero que se dio en mi imaginación” comentó el cantante.

Los fans de Juan Solo podrán disfrutar y corear los temas de Malquerido y otros clásicos de su repertorio en el Teatro Metropólitan el próximo 30 de noviembre.