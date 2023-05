Itatí Cantoral interpreta a Lupe Vélez en película biográfica

SAN LUIS POTOSÍ. “Lupe me ha dado una segunda oportunidad de que mi talento se vea en otros lados”, dijo Itatí Cantoral, quien interpreta a la actriz potosina Lupe Vélez en la película biográfica “Lupe”, que arrancó su filmación tras el “claquetazo” oficial que se realizó en el Teatro de la Paz, de la capital potosina, recinto que también fungirá como set de filmación para este largometraje.

María Guadalupe Villalobos Vélez, mejor conocida como Lupe Vélez, fue la primera actriz mexicana en triunfar en Hollywood, convirtiéndose en una superestrella en las pantallas estadounidenses, viviendo romances con actores de la talla de Gary Copper y Arturo de Córdova; quitándose la vida en su mansión de Beverly Hills, tras consumir pastillas de seconal a la edad de 36 años.

En una sencilla, pero emotiva rueda de prensa, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que Cantoral es la actriz indicada para personificar a Lupe Vélez en esta cinta, “es la actriz idónea para representarla, es una persona muy tenaz, que ha luchado contra corriente para alcanzar sus sueños, es muy importante que ella sea la que reencarne a este actriz potosina”.

Después de varios años de perseguir este proyecto llamado “Lupe”, Itatí Cantoral apareció caracterizada ante los medios.

“Aquí estamos, no me lo puedo creer, ya con la primer escena filmada. Lupe me permitió a mí interpretarla y me siento muy emocionada por hacerlo; llevo un año estudiando, me fui a Nueva York a estudiar inglés para poder ser bilingüe como lo era ella, he vuelto a cantar, he vuelto a bailar”, comentó la actriz.

Con este personaje, Cantoral busca ser una inspiración para las mujeres de nuestro país, como en su momento lo fue Lupe Vélez, “espero que esta película también pueda inspirar a muchas niñas, adolescentes y mujeres mexicanas, que a través de esta mujer, nosotras queramos ser mejores.”

La cinta es dirigida por Roberto Fiesco, quien trabajó en la investigación del personaje por varios años. Forman también el elenco Daniel Giménez Cacho, Everardo Arzate, Paola Miguel, Giovanna Zacarías y Ximena González Rubio, teniendo como locaciones el Teatro de la Paz, el Museo Nacional de la Máscara, el Museo del Virreinato, entre otros sitios de la capital potosina y sus alrededores.

Además, el gobernador señaló que se buscará instalar una estatua en honor a Lupe Vélez en el tradicional Barrio de San Sebastián, lugar donde nació un 18 de diciembre de 1908 en la capital potosina y en el que vivió sus primeros años de vida.