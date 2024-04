Christina Aguilera hace suya la Feria de San Marcos: así se vivió el show

En una auténtica fiesta se convirtió el Foro de las Estrellas con la presentación de Christina Aguilera, quien hizo una pausa en su gira por Estados Unidos, únicamente para estar en la Feria Nacional de San Marcos.

Minutos después de las 21:00 horas, salió al escenario y de inmediato provocó la euforia y que el recinto retumbara, con el éxito “Can't Hold Us Down”.

La intérprete de “Beautiful”, tema que no pudo faltar en el repertorio, saltó al escenario enfundada en un leotardo de cuero negro, un cinturón plata con colgantes de diversas figuras y botas altas en el mismo material, que permitían ver su escultural figura.

“Lady Mermalade”, de la época de Burlesque, enloqueció al público que no paraba de ovacionar la exquisita voz de la rubia y su espectacular show.

“Figther” fue el último tema que presentó, para dar la bienvenida a su hija en el escenario, quien dijo “Hi Mexico” y extasiada brincó en el escenario junto a su madre, vitoreadas por aquellos amantes de su música.

Se retiró para dejar a todos los asistentes con el grito “otra, otra, otra”, la bandera de Mexico se quedó en el escenario, con gente del staff que la ondeaba y agradecía, las luces se apagaron en la plataforma y las del foro se encendieron, el inigualable show terminó dejando en extasis a los asistentes provenientes de todas partes de la República, y con ganas de más Christina Aguilera.

“Feel This Moment”, “Dirrty”, “Santo”, “Falsas esperanzas”, “Pero me acuerdo de ti”, fueron algunos temas de los que interpretó.

