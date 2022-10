Blink-182 cumple 30 años y regresa a México para celebrar; ¿cuándo y dónde estarán?

Blink-182 está de regreso y así es como los rumores de un reencuentro finalmente se confirman con la llegada de una nueva gira mundial, donde afortunadamente México está contemplado.

Han pasado 30 años desde que la famosa agrupación inició en 1992 en Poway, California; considerados los pioneros del pop punk y una de las bandas que obtuvo un éxito masivo internacional a finales de 1999 y principios de los 2000.

Gira Mundial de Blink-182

La famosa banda sorprendió a sus fanáticos con un video en sus redes sociales, donde hicieron oficial su regreso con el estilo que los caracteriza.

Y por si esto no fuera suficiente, también anunciaron nuevo álbum, así que tendremos luego de 10 años de no sacar un nuevo tema, al fin tendremos canciones inéditas para corear a todo pulmón.

Con la gira mundial 2023, el grupo recorrerá Estados Unidos, varias ciudades de Latinoamérica, Europa y Australia.

Para las fechas en Australia, Blink estará acompañado por Rise Against, mientras que en Europa los teloneros serán The Story So Far y en Latinoamérica los acompañará Wallows.

Blink-182: fechas de conciertos en México

Blink-182 regresa a México para fortuna de sus fanáticos y la banda comenzará su gira en Tijuana, Baja California, para presentarse el 11 de marzo del 2023.

Después pasarán por varias ciudades de Latinoamérica y llegarán a la Ciudad de México para presentarse en el Palacio de los Deportes, el 28 de marzo de 2023.

⚠️¡Es verdad! ¡Tom está de regreso y blink-182 anunció un tour en 2023! Vienen al Palacio de los Deportes con Wallows como invitados especiales.⚠️#PreventaCitibanamex: 19 octubre pic.twitter.com/WCWVnz59Yd — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 11, 2022

La preventa para clientes Citibanamex en el Palacio de los Deportes iniciará miércoles 19 de octubre, mientras que la venta general de boletos a través del sistema Ticketmaster se realizará el 20 de octubre.

