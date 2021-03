Bardem empieza a rodar Being the Ricardos

LOS ÁNGELES. Amazon Studios anunció este lunes que empezó el rodaje de Being the Ricardos, la nueva película del director y guionista Aaron Sorkin (The west wing) y que contará como protagonistas con Javier Bardem y Nicole Kidman.



Bardem y Kidman interpretarán en esta cinta a la pareja formada por el cubano-estadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva I love Lucy (1951-1957).

"La película se desarrolla durante una semana del rodaje de I Love Lucy, desde la lectura grupal del guion del lunes hasta el rodaje frente al público en vivo del viernes, cuando Lucy y Desi enfrentan una crisis que podría poner fin a sus carreras y otra que podría terminar con su matrimonio", adelantó Amazon en un comunicado.



Junto a Bardem y Kidman, también aparecerán en esta película actores como J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat y Jake Lacy.



"Being the Ricardos es un drama sobre las personas responsables de la realización de una de las comedias más famosas de la televisión", detalló Sorkin.



"Espero con ansias empezar a trabajar con Nicole, Javier, J.K., Nina y el resto de nuestro gran elenco", añadió.



Sorkin es uno de los autores más prestigiosos del panorama audiovisual contemporáneo gracias a los apasionados y brillantes guiones de series como The west wing (1999-2006) y The newsroom (2012-2014), y de películas como A few good men (1992), The social network (2010) y Steve Jobs (2015).



Ganador del Oscar al mejor guion original por The social network, Sorkin también probó suerte en la dirección con Molly's Game (2017) y con la muy reciente The trial of the Chicago 7(2020), que con seis nominaciones figura como una de las principales aspirantes para los Oscar que se celebrarán el 25 de abril.



Por su parte, Bardem se llevó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por No country for old men (2007) y tiene pendiente de estreno la nueva versión de Dune con Denis Villeneuve como cineasta y Timothée Chalamet como protagonista.



Finalmente, Kidman, ganadora de la estatuilla a la mejor actriz por The hours (2002), presentó en 2020 la serie The undoing en HBO y el musical The prom en Netflix.