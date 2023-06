Alberto Pedraza celebra 50 años dedicados a la cumbia con concierto en el Metropólitan

A pesar de ser conocido en México, Estados Unidos y Europa, Alberto Pedraza no olvida quién es, de dónde viene, ni a la gente que estuvo con él en los momentos más difíciles.

Pedraza es conocido como el “Rey de la música sonidera”, pero para él, eso sólo es un nombre, ya que lo que más vale es seguir amenizando y conviviendo con el público que lo vio crecer.

“Yo soy humano, Dios padre me dio el privilegio de ser músico, compositor y yo estoy con mi gente, al público hay que darle todo, sea a cualquier nivel, yo intento siempre estar con mi gente del barrio, los que me vieron nacer, por eso cada que puedo estoy con ellos y vengo a Tepito para agasajarlos con mi música”, afirmó Pedraza en entrevista con El Sol de México.

Su camino en la industria inició a los 12 años, su primer trabajo fue dentro de un grupo musical en donde estuvo cinco años tocando temas de la Sonora Matancera; luego se unió a otro grupo en donde permaneció 25 años, hasta que por fin se lanzó en solitario.

Desde hace 22 años su nombre ha sido escuchado en distintos bailes sonideros; su música ha amenizado fiestas en los barrios como en grandes salones. “La cumbia del cuervo”, “La cumbia gabacha”, “La cumbia de las estrellas”, “Corazón solitario”, “Hoy vi a la negra”, “La cumbia callejera”, son algunos de los temas que conforman su discografía.

Y, aunque este año celebra cinco décadas de carrera, el originario del Pueblo de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México aseguró que no ha sido nada fácil llegar hasta donde está, sobre todo por las malas vibras que ha recibido en su entorno.

“Ha sido una carrera muy difícil, hay de todo, yo pasé muchas cosas bonitas, pero también muchas no tan lindas, fueron bajas la verdad, empecé desde abajo, hubo bastantes obstáculos para mí, no querían que destacara, sufrí envidias, malas jugadas, pero luchamos contra todo eso y, al final, estamos cumpliendo 50 años y eso es lo más bonito, gracias a Dios padre que me dio este privilegio”, expresó.

Como parte de su festejo, Pedraza se presentará el 4 de junio en el Teatro Metropólitan con su Ritmo, Sabor y Cumbia Tour, en donde también estará acompañado por sus hijas Grissy y Danilu Pedraza.

En este espectáculo, el mexicano recorrerá sus más grandes éxitos, pero ahora haciendo duetos con artistas de otros géneros como el Dr. Shenka, Santa Fe Klan, Raymix, María Barracuda, Mariana Seoane, entre otros.

“La cumbia sonidera ahorita está volviendo a agarrar fuerza como hace 20 o 50 años atrás, en el que estaba en su apogeo máximo, pero ahorita está volviendo ese estilo de música gracias a los sonideros que han sido parte de este movimiento”, relató.

A manera de adelanto, Pedraza se presentó hace unos días en el corazón de Tepito, en el Barrio Bravo, en plena calle Tenochtitlán, muy cerca del mercado de los tenis. Los domingos, jóvenes de distintas edades, incluso, familias completas visitan este tianguis, el más popular del país, ya sea para adquirir distintos productos o tomarse unas micheladas, kitty chelas (cervezas en recipientes de Hello! Kitty) o licuachelas cocteles y cervezas servidos en vasos de licuadora).

En medio de este ambiente, Pedraza sorprendió a los transeúntes con un pequeño show case de media hora, en donde, junto a su banda interpretó temas como "La guaracha sabrosona", "Corazón enamorado" y "La cumbia de los pobres", entre otros.

Fueron decenas de personas las que se reunieron en el local Micheladas Johnny Bravo, la mayoría de ellas optó por grabar el momento, mientras que algunos más decidieron sacarle brillo a la pista con pasos típicos de la cumbia sonidera.

La temperatura de los cuerpos subió con el baile, por lo que las chelas hicieron el paro para refrescar a los más activos. Aunque se nubló y cayó una ligera brisa, esto no impidió que el público siguiera disfrutando.

Con camisa de vestir y siempre con una sonrisa fue como el cantante se proyectó ante su público y los invitó a su próximo show.

Entre los planes de Pedraza, además de presentar nueva música, le gustaría hacer una bioserie de su vida, con el fin de que el público conozca mucho más su pasado, las carencias que sufrió, así como el camino que ha recorrido para llegar a la fama. Aunque aún es un sueño, ya está recopilando toda la información necesaria para que se pueda concretar algún día.