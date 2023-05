Black Eyed Peas están unidos a México

Parece que para los integrantes de Black Eyed Peas (BEP) todos los caminos llevan a México. Y es que durante el anuncio de sus próximas presentaciones en ocho ciudades de nuestro país, como parte de su gira “Elevation World Tour”, han reconocido a nuestra cultura como parte fundamental de su carrera, así como la admiración que sienten por algunos artistas mexicanos, con quienes les gustaría colaborar, entre ellos Peso Pluma.

“Yo crecí en un viejo barrio mexicano en Los Ángeles, esa es la razón por la que sé escribir en español, es la manera en que fui criado. De hecho, yo me considero un “black-xican”. Creo que el tener una larga carrera y que todo este tiempo haya vibrado tanto en México, lo mismo ayer que el primer día, tener esta vibración, lo único que demuestra es que nuestra conexión con México es muy sentida.

Te puede interesar: Tecate Emblema: el festival que une a todas las generaciones

“No creo que sea accidental que BEP sea tan exitoso aquí, debe ser por cómo fuimos educados, tanto así que hemos tenido más éxito en México que en todo el continente, incluso más que en todos los Estados Unidos”, comentó will.i.am ante los medios de comunicación, entre los que estuvo El Sol de México.

Este sentir fue compartido or Apl.de Ap, quien mencionó que al llegar a Estados Unidos y conocer a Will.i.am, también pudo apreciar de cerca de nosotros cultura, la cual le resulta similar en varios aspectos a la de su natal Filipinas, especialmente por la comida, como es el menudo o pancita.

Mientras tanto, Taboo, que es de origen mexicano-americano, habló sobre el mensaje de orgullo que lanzó durante el festival Tecate Emblema, el cual estaba principalmente dirigido a los niños que pudieran llegar a verlos como ejemplo, a quienes pidió abrazar sus raíces.

Pudieron apreciar la riqueza de la cultura mexicana | Foto: Adrián Vázquez

Gossip Black Eyed Peas arma fiesta en el Tecate Emblema

TOCAR CON NUEVAS GENERACIONES

Durante la conferencia, la agrupación dijo que ha buscado formas para mantenerse vigentes ante el nuevo público a través de la exploración y adaptación de nuevos ritmos, tal y como lo hicieron durante su reciente presentación en el Emblema…, donde interpretaron una nueva versión, con influencias y ritmos urbanos de “Les’t get it stared”, con ello buscan mantener fresca su propuesta que han presentado por casi 30 años, pero con el cuidado de no perder su espíritu.

Sobre esta misma exploración ―que los ha conducido a participar con diferentes artistas a lo largo de su historia, ya sea como agrupación o de forma individual, tal y como sucedió con Shakira e incluso Joan Seabastian―, los cantantes afirmaron su deseo de participar con otros artistas jóvenes, entre ellos Peso Pluma.

“Nosotros somos fans de artistas jóvenes, como Becky G, que hizo una canción con Peso Pluma. Entonces, obviamente sería algo natural trabajar con un artista así. Somos fans de los nuevos artistas, por lo que sería una bendición trabajar con alguien como él, pero también con todas las nuevas generaciones que hacen música que inspira y ponen el nombre de México en alto”, dijo Taboo.

GIRA CON ÉXITOS Y NUEVAS CANCIONES

De su próxima gira por nuestro país, los BEP aseguraron sentirse “orgullosos”, pues les resulta emocionante regresar a tierra mexicana con nuevas canciones que realizaron en colaboración con artistas como Shakira, David Guetta y Daddy Yankee, pero, obviamente, porque también tocarán varios éxitos más conocidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La gira por nuestro país comenzará el próximo 30 de septiembre en Torreón y se extenderá a lo largo de todo el mes de octubre en Querétaro el 1; Monterrey, el 5; CDMX, el 6; Puebla el 7; Mérida, el 12; Cancún, el 14; para luego cerrar en Guadalajara el 21 del mismo mes.