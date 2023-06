Björn Ulvaeus, integrante de ABBA, encabeza discusión entre compositores sobre la IA

Este martes se inauguró la Asamblea General de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), a la que acudieron representantes de 90 sociedades autorales de todo el mundo, incluyendo a Martín Urieta y Roberto Cantoral Zucchi, presidente y director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

El presidente del organismo, Björn Ulvaeus, quien además fue fundador del grupo ABBA, resaltó que su gestión tiene tres grandes desafíos relacionados con la tecnología, pero actualmente el más grande tiene que ver con la llegada de la inteligencia artificial (IA).

“Nos presenta una serie de oportunidades y amenazas. Sabemos que viene y no la podemos detener, levanta muchas preguntas”, dijo en su discurso inaugural. “La idea de tener una pieza musical que no ha sido tocada por las manos humanas es aterradora, aunque siempre tendremos las presentaciones en vivo. Siempre y cuando no sean animatronics”.

El músico resaltó que durante la reunión que sostuvo con Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles, abordó este tema en busca de soluciones que les permitan a las sociedades a nivel mundial hacer frente a la inminente incursión de la IA en la industria.

“Necesitamos el apoyo de los gobiernos, y que los creadores entiendan sus derechos. Requerimos acceso a esos elementos”, señaló. “El futuro está aquí, damas y caballeros, la IA está cambiando las reglas de los creadores. Mi mensaje es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados y esperar a ver qué pasa, debemos encontrar soluciones”.

Para dar un panorama más amplio sobre esta problemática, explicó que aún con la intervención de un productor, las IA tienen la capacidad de detectar los puntos débiles de una composición, así como mezclar las voces originales con otras creadas artificialmente, lo que dificulta la identificación de las obras originales.

El originario de Gotemburgo, Suecia, destacó que otro punto a defender es el tema de las regalías para los compositores, pues si bien hoy las plataformas digitales permiten a cualquier persona distribuir su música, “el mayor desafío actualmente es que los creadores sean identificados fácilmente, pues las ganancias no están llegando directamente a ellos”.

Según recuerda, cuando inició su carrera con ABBA (en 1972) no tenían los retos de los artistas de esta generación, quienes tienen su trabajo en distintas aplicaciones, pero sin ganancias significativas.

“En el mundo streaming necesitamos un nuevo trato para los creadores. Hace tan sólo una década y media que el modelo de suscripción llegó al rescate de la industria musical. Pero tristemente hoy ese mundo está lleno de problemas”, declaró.

MÉXICO A LA DEFENSA DE SUS AUTORES

En su encuentro con medios, Roberto Cantoral compartió que parte de la conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema de la iniciativa de ley que pretende establecer una contribución a los fabricantes o importadores de aparatos para permitir la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de sus obras conocidas.

“Estamos buscando también el reconocimiento y la remuneración compensatoria por copia privada de todos los fabricantes de dispositivos, que ya tienen más de 74 países. ¿Por qué México teniendo una cultura tan relevante a nivel mundial no estamos a la altura de esto? Tenemos que luchar por esto”, finalizó.