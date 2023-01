Bernardo Flores se abre camino en Europa con la segunda temporada de Express

El mexicano Bernardo Flores regresa a la segunda temporada de Express, una serie española de crimen, que fue su primer proyecto en el extranjero. Aunque el actor no está de acuerdo con la idea de que el ver a los latinos actuar en Europa sea noticia, reconoce que es distinto trabajar en otro país, dada la brecha cultural que existe.

“Cada proyecto es diferente, estar en otro continente, ¿qué tiene de diferencia a las historias que hacíamos en Latinoamérica?, es que son tramas distintas, culturas distintas, hay maneras de acercarse a la gente diferentes”.

El originario de Guadalajara, Jalisco, considera que siempre y cuando un artista se tope con un buen guion, y un equipo que haga bien las cosas, hay buenos resultados, aunque recordó con humor el choque cultural que tuvo al llegar por primera vez a España.

“A mí me daba mucha risa, porque pensaba que todos me hablaban gritando, en México pedimos todo por favor y gracias, y somos muy condescendientes, y aquí todos me gritaban, y yo me preguntaba por qué estaban enojados conmigo”.

La serie aborda la historia de Bárbara (Maggie Civantos), una psicóloga criminal, quien tras convertirse en víctima de un secuestro express comienza a trabajar con un equipo como negociadora en casos similares al suyo, con el objetivo de comprender por qué ella se convirtió en la víctima y descubrir a las personas que resquebrajaron su vida y su familia.

Bernardo, quien da vida a Leo Malasangre, subrayó que la labor de los directores (Iván Escobar, Gabe Ibáñez e Iñaki Peñafiel) ha sido crucial para que las escenas donde el equipo lidia con los criminales sean lo más realistas posible.

“Admiro mucho la habilidad de dirigir y hacer que los actores conecten con los personajes y cosas que no están pasando, porque al final nadie está secuestrado, estamos rodeados de cámaras y hay cables abajo del suelo, estar en esa burbuja es un trabajo de todos”, señaló.

La también estrella de la telenovela Pasión de gavilanes agregó que aún con todo eso, había algunas escenas donde les costaba trabajo mantenerse serios, dado el nivel de estrés que manejaban sus personajes.

“Era muy gracioso cuando había tanta tensión en las escenas, porque nos veíamos a los ojos y nos botábamos de risa, porque sabíamos que no estaba pasando nada, pero las caras de todos eran de mucha preocupación.

“Recuerdo una escena donde volteaba y veía a Laura (Laprida, quien se incorpora en esta segunda entrega para dar vida a Asia) que no podía de la risa, y se tapaba con el cabello”, agregó.

La segunda temporada de Express está disponible en la plataforma Lionsgate+, es apta para adolescentes y adultos.