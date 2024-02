Bad Religion en el Vive Latino: nuestros seguidores ahora son padres

Los integrantes de Bad Religion consideran que los festivales de música son un gran lugar para celebrar el encuentro entre personas de distintas generaciones, que se mezclan en la audiencia. Por ello se sienten muy emocionados por su próxima presentación en el Vive Latino, que tendrá lugar el sábado 16 de marzo.

En conferencia de prensa, donde estuvieron presentes Brian Baker, Jay Bentley y Greg Graffin (vocalista y fundador de la banda), este último dijo a El Sol de México que durante sus 40 años de trayectoria, ha notado que sus propios fans se han encargado de transmitir su música.

“He notado que muchos de nuestros seguidores ahora son padres, y traen a sus hijos a los conciertos. Siempre es un gusto para mí, porque muestra que la música es parte de la tradición familiar, y eso significa mucho para nosotros”, declaró.

Dado que desde sus inicios en los años 80 se han caracterizado por incluir mensajes políticos en sus canciones (“Los Angeles Is Burning”, “American Jesus” y “I Want To Conquer The World”, son algunos de sus mayores éxitos), queda abierta la posibilidad de que si existe algún mensaje en sus canciones, éste siga vigente entre los jóvenes.

“Espero que no sea adoctrinamiento, o algo siniestro”, comentó entre risas. “En general considero eso un gran privilegio”, agregó el también compositor.

Sin embargo, el músico subrayó la importancia de saber separar sus opiniones de su labor artística, pues considera que como agrupación deben entender que están en el mundo del entretenimiento, más no en la política.

Según recordó, cuando iniciaron él y sus compañeros tenían menos de 20 años (la alineación original estaba conformada por él, Brett Gurrewitz, Jay Bentley y Jay Ziskrout), pero desde ese entonces tenían en claro que su labor debía estar más enfocada al rock.

“Empezamos cuando éramos adolescentes, pero estábamos muy conscientes que ‘sobrepolitizar’ no era una práctica sustentable en el mundo del entretenimiento. Porque afuera del entretenimiento, todo cambiará en muchas direcciones, pretender que conoces esas direcciones, es mucho autoservicio para ser un buen artista.

“Al final tu meta principal es hacer feliz a la gente, en nuestro caso tratamos de hacer que la gente piense un poco sobre las cosas, pero no creo que mostrarnos demasiado pesados es algo bueno”.

Al preguntarles si hay alguna agrupación mexicana que les guste, confesaron que no están tan familiarizados con el panorama nacional como les gustaría. Brian Baker externó su deseo de tener más tiempo para conocer a más colegas cuando acuden a un festival.

“Me arrepiento no poder conocer a más bandas de los países donde vamos de gira, pero es un gran privilegio conocerlos cuando estamos tras bambalinas. Esa es una de mis cosas favoritas de estar en estos festivales”, finalizó.