Babasónicos refrenda su visión de la música en Trinchera

Tras un trabajo de composición a distancia y un proceso de grabación que se prolongó durante los meses de confinamiento en Buenos Aires, Babasónicos concretó el disco del que apenas tenían un primer sencillo (El sol a la izquierda de la noche) en su anterior visita, en diciembre de 2021.

Ahora anuncian un nuevo show en México, para el 11 de febrero de 2023 en el Palacio de los Deportes, en el que tocarán completo Trinchera, un álbum que, fieles a su forma de crear desde hace más de 31 años, es el resultado de la experimentación para crear una música original, resistente a cualquier vaivén de la industria.

“Cualquier canción que sea registrada como original, es original, después si es original porque no se parece a nada, es otro tema”, dice a El Sol de México el guitarrista Diego Rodríguez en conferencia de prensa desde Buenos Aires. “A mí me gusta pensar que hacemos música que es novedosa, que trata de no tener referencias, no se basa en ninguna otra, aunque obviamente que la música es un continuo donde se va nutriendo de sensaciones o cosas que uno escuchó, que vio, que sintió”, agrega.

Diego asegura que en cada disco se plantean el desafío de hacer música que les resulte nueva, no repetir patrones ni seguir por caminos que ya cruzaron; “aunque a veces hay públicos ortodoxos que piden que uno no cambie nunca, pero bueno, nosotros tratamos de cambiar siempre”.

Mariano Roger, también guitarrista, responde a la pregunta sobre su motivación para seguir creando canciones. “Creo que el estímulo de encontrar nuevos sonidos, nuevas formas de combinarnos como banda. Es un punto interesante, redefinirse como banda, no siempre tener un camino armado. En estos años evolucionó mucho lo que se puede presentar, antes era el estéreo, ahora puedes armar de una forma distinta el paisaje sonoro, puedes hacer 360, el universo digital te permite un montón de situaciones que a nosotros nos estimula y nos gusta investigar, llegamos a lugares donde los cinco estamos de acuerdo y ahí se terminan armando las canciones”.

El baterista Diego Castellano apuntó al inicio de la conferencia que Babasónicos es “una banda sin referencias”. Dijo que están permanentemente buscando la originalidad, “tratando de encontrar algo nuevo dentro de nuestro mundo y dentro de lo que es la música en general; no podríamos decir que tenemos ninguna influencia, ninguna referencia, tal vez la autoinfluencia, nuestra propia influencia para hacer la música que se nos dé la gana. De hecho en el disco lo único que se nota es esa búsqueda”.

Sobre el proceso de creación del álbum, Diego Rodríguez, relató que “la primera etapa de composición fue casi vía satélite, nos enviamos algún tipo de ideas entre nosotros, teníamos diferentes grupos donde uno colaboraba con otro, después logramos hacer demos en la casa de Adrián (Dárgelos, el vocalista) y de a poco cuando pudimos ir al estudio, nos reunimos con una cantidad muy grande de canciones que tuvimos que ir diseminando para lo que queríamos que fuera Trinchera, aunque todavía no sabíamos cuál era el nombre y qué tipo de disco íbamos a hacer.

El proceso fue largo y después, con las giras suspendidas por la pandemia, “tuvimos todo ese tiempo sin salir de gira, haciendo minuciosamente tema por tema, algunos eran descartados porque no entraban dentro del concepto o no llegaba a donde queríamos”, agrega el guitarrista sobre el disco que en su lírica hace mención a la muerte, “y cómo no, si había conteos diarios”, dijo Adrián a propósito de los tiempos de pandemia en los que concretaron las nuevas canciones.

La banda grabó un DVD en vivo en el Movistar Arena en Buenos Aires con este material, en un concierto, adelantan, muy parecido al que presentarán en febrero próximo, cuando se reencontrarán con un público que conocen hace 25 años. “Lo vivimos en todas sus formas, tocando desde antros, hasta el Auditorio Nacional, o el Foro Sol, es un público enardecido que con nosotros siempre ha tenido una relación apasionada, tenemos muchas historias de fenómenos paranormales en algunos shows, como lanzamientos de objetos contundentes, que después nos enteramos que era una cosa de aceptación y no algo que podía ser una amenaza a nuestra integridad”, dice divertido Mariano Roger.