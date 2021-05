Andrea Meza quiere la corona universal

Andrea Meza, ganadora del concurso Mexicana Universal 2020, se prepara para el certamen Miss Universo 2021 en su 69 edición, del domingo 16 de mayo, compitiendo con 72 concursantes que van por el cetro y corona.

Conectada en conferencia online, la originaria de Chihuahua, dijo estar lista para viajar a Miami, Florida para el concurso.

"Tengo la premonición de ser una de las concursantes Top 3 en la gran final en Miss Universo 2021".

Con el idioma inglés dominado a la perfección, 1.80 metros de estatura y de profesión ingeniera en Software, la mexicana hizo hincapié ante la prensa que en el escenario del evento hablará de la violencia hacia la mujer que no se da únicamente en México sino que es mundial.

“Quiero hablar en esta plataforma de los feminicidios, no es posible que las mujeres sean asesinadas diariamente, esto no puede seguir sucediendo, parece que no pasara nada, esto nos está afectando como sociedad y en mentalidad, necesitamos hacer cambios. No tengo por qué aceptar que las niñas crezcan con esta mentalidad ya es tiempo de ir cambiando paulatinamente, poco a poco, esta situación que vivimos tan arraigada a nuestras vidas en el país”, expresó Meza.

La concursante lucirá un vestido de traje típico de México diseñado por Avelino Roque, una pieza de arte tuxtepecano (Oaxaca). En él aparece un alebrije en forma de dragón con cabeza de gato y cola de caballo.

El alebrije representa la cultura artesanal que internacionalmente da renombre a nuestro país, también recordó que para la pasarela de vestido de gala, portará un diseño de Edgar Lozano.

Andrea dice que para ella ahora es el tiempo justo de pararse en la ventana de Miss Universo:

“Si yo hubiera llegado más chica a este certamen, sin la madurez que tengo hoy en día, la experiencia hubiera sido diferente, estar expuesta a tantas personas y tanta gente criticándote, no hubiera podido.

“Se necesitan mujeres con madurez para enfrentar este tipo de retos, la madurez la tienen con el tiempo y los años de la dan. Suena fácil, no lo es, se necesita mucha disciplina y determinación, si lo vas a hacer hay que ser constante, hay muchas actividades, viajes, visitas es agotador, pero es muy gratificante el estar representando a las mujeres mexicanas”.

Después de triunfar en la ventana de Miss Universo 2021, “tengo como reto, continuar con mi vida de mujer emprendedora. A raíz de la pandemia, decidí crear mi propia marca de ropa deportiva y con la preparación de meses rumbo al certamen mundial estoy a punto de lanzarla".

La gran final de Miss Universo 2021 en Miami, Florida se transmitirá el domingo 16 de mayo en televisión abierta en TV Azteca, TNT y Telemundo Internacional.