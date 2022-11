Alejandro Gianni, el genio detrás del gran éxito de una de las cadenas más trending en Latinoamérica: Francisca

El influencer y manager de este restaurante situado en Miami señaló que esta cadena busca llevar la gastronomía latinoamericana a gran parte de Estados Unidos.

Con el propósito de llevar la tradición de la comida latinoamericana a todo Estados Unidos, el reconocido restaurante Francisca busca conectar a los latinos con sus recuerdos y los sabores que han formado parte de su vida, afirmó Alejandro Gianni, influencer y manager de esta cadena con presencia en diferentes locaciones en el estado de Florida.

Este reconocido restaurante abrió su primera locación en la ciudad de Doral en 2018. Desde entonces, se ha expandido por otras ciudades de Florida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Foodiez | Juliana Alvarez (@miami.foodiez)

Hoy cuenta con locaciones en Miami, Miami Lakes, Davie y un food truck en Kendall. Próximamente abrirán otro food truck en la famosa zona cultural de Miami, en Wynwood.

“Es un concepto bastante familiar, es muy bonito que cuando viene toda la familia en grupos grandes a consumir, a pasarla bien, a tener una agradable tarde o noche, es lo que buscamos nosotros, que ellos se sientan como en casa. Hay muchos latinos en Estados Unidos que de repente extrañan la gastronomía de sus países, la experiencia de compartir en familia un plato de comida y recordar esas vivencias del pasado”, señaló en entrevista.

Gianni, de nacionalidad venezolana, ha formado parte de Francisca desde la apertura de la marca en 2018 y aquí encontró la oportunidad de ascender desde asistente de mesero, bartender, hasta convertirse en manager de la sucursal de la ciudad de Doral por alrededor de tres años.

“Luego de terminar mis estudios en Venezuela me vine a Miami para empezar una nueva vida por ciertas dificultades y tuve la oportunidad de empezar a trabajar acá en Francisca restaurante”, contó.

Durante la apertura de las otras locaciones en Florida, Gianni ha estado presente en la supervisión y entrenamiento para brindar su experiencia y garantizar un servicio de calidad.

El famoso pollo al carbón

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisca Restaurant (@franciscarestaurant)

“El pollo al carbón es el protagonista de nuestro menú, está catalogado por nuestros clientes como uno de los mejores pollos a las brasas en Miami. También tenemos pescados y carnes al carbón, nuestro sabor al carbón es bastante sabroso y la gente generalmente lo recomienda y lo repite”, señaló sobre lo más destacado del menú de este restaurante.



Francisca, afirmo, ha ganado mucho prestigio sobre todo en Miami, lo que le da orgullo pues él llegó como cualquier persona, buscando trabajo, y aquí encontró las oportunidades para sobresalir.

“Me estaba quedando cerca de acá en El Doral, pasé por acá buscando trabajo, me dieron la oportunidad y ya llevo toda mi historia con este concepto tan bonito”, contó.

En un restaurante de esta categoría, relató, el principal reto es trabajar con un personal tan numeroso, pues la rotación de clientes es súper grande.

“Tenemos una afluencia muy grande de clientes. Para garantizar que tengan una experiencia inolvidable, nos enfocamos en un servicio de calidad. Nuestra prioridad es que el cliente reciba la mejor atención. Para darte una referencia, en nuestra locación de Doral hemos recibido casi 20 mil reviews en Google y nuestra calificación es de 4.9 en una escala de 5. Para nosotros, la satisfacción y el servicio son vitales", explicó.

Servicio Social

El concepto de Francisca va más allá que ser un restaurante, pues la cadena ejecuta diversas campañas de impacto social durante el año.

“Hemos impulsado campañas en contra el cáncer de mama, hicimos unas camisetas de Francisca y las ganancias fueron donadas”, indicó.

Además, cada año realizan una campaña de donación de útiles escolares para el regreso a clases, en la que reciben aportes de clientes y empleados, las cuales se llevan a los estudiantes que más lo necesitan en Florida.

“Hemos hecho donaciones de comida a la gente sin hogar de Miami, es muy satisfactorio cuando puedes ayudar a las personas”, agregó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

También comentó que en su futuro ve continuidad de su colaboración con esta marca. “Francisca me ha acogido por varios años, le he dedicado mucho a esta marca y ellos me han dedicado a mí. Espero crecer personal y laboralmente y nuestra meta es expandirnos gran parte de Estados Unidos”, señaló.

Gossip Sophie González la bellísima influencer y creadora de contenido de lleno en el mundo del automovilismo

Francisca forma parte del Grupo Bocas, una corporación que opera nueve restaurantes en Florida. Los dueños de Francisca forman parte de familias con más de 30 años de experiencia en la industria restaurantera en Venezuela.