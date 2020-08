Ahora soy completamente un guionista: Michel Franco

Michel Franco puso nervioso a su equipo de producción antes de filmar su nueva película Nuevo orden. Y es que semanas antes de comenzar el rodaje, el cineasta mexicano aún no tenía listo el guion final de la cinta pues la complejidad de contar una distopía llevó a que el realizador reescribiera algunas partes de la trama.

“Tal vez por ser una película de gran escala volví loco a mi equipo, porque tres semanas antes de empezar a filmar estaba reescribiendo. La gente me decía que debía detener la producción porque no estaba listo para filmar, pero les respondí: ‘nunca estaré más listo, nunca entenderé esto mejor de como lo hago ahora, debo hacerla’”, recordó el director.

Durante una master class que ofreció como parte de la edición 26 del Festival de Cine de Sarajevo, encuentro donde recibirá el Premio Honorario Corazón de Sarajevo, el cineasta habló sobre el proceso de formación que ha tenido como guionista, faceta que ha combinado con su trabajo como director, productor y editor.

“Ahora me siento más confiado de escribir, pero me llevó muchos años lograrlo. Recuerdo que me pareció grandioso recibir el premio de Mejor Guion en Cannes –por su película Chronic–, porque eso me hizo sentir que ahora soy completamente un guionista. Pero ha sido un largo proceso y no es que eso haga las cosas más fáciles, me estreso menos porque ahora siento que lo he hecho antes y que puedo volver a hacerlo”, señaló.

En la plática que sostuvo con John Hopewell, editor internacional de Variety, Michel Franco compartió que dudó en estrenar este año Nuevo orden, cinta protagonizada por Diego Boneta, Naian González Norvind y Darío Yazbek y que forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia a realizarse del 2 al 12 de septiembre.

“Estaba pensando en guardar la película por un año hasta que el mercado volviera a la normalidad o lo que sea que eso signifique. Pero pensé que no, una película sobre desastres debe ser lanzada en medio del desastre”, comentó.

Franco dijo sentirse curioso por conocer la reacción que tendrá el público alrededor del mundo, pero en particular de nuestro país: “En México todo está muy dividido social y políticamente y la película va hacia ese terreno. Veremos qué pasa, pero por supuesto que la epidemia sólo hace que las cosas sean peor”, señaló.

Nuevo orden competirá en la selección oficial de Venecia frente a otros 17 títulos, donde también se encuentran Laila in Haida, del cineasta israelí Amos Gitai; Lovers, de la realizadora francesa Nicole Garcia; Miss Marx de la ganadora de Venecia Susanna Nicchiarelli o The sun, del iraní Majid Majidi.