Actores mexicanos de doblaje reconocieron su papel en el éxito de “Los Caballeros del Zodiaco”

En el panel “Saint Seiya", celebrado durante el segundo día de actividades de la Comic Culture Experience (CCXP), el actor mexicano Marcos Patiño, resaltó el valor que tiene la industria mexicana del doblaje, así como el peso que el trabajo de él y sus compañeros tiene en el crecimiento de la franquicia "Los Caballeros del Zodiaco".

"Es considerado el mejor doblaje del mundo. Además, lo que hacemos nosotros se ve en Centro, Sur y hasta el fondo de la Patagonia. Sin duda alguna es una franquicia que ha tenido mucha fuerza ciertamente por las voces en español. América Latina representa el mercado más fuerte de ‘Saint Seiya’ afuera de Japón y sin duda fue en gran parte por el doblaje", mencionó en el panel el actor, quien da voz al personaje “Ikki Ave Fénix”, además de otros caracteres de la serie, siendo así una voz importante para diversos momentos de la historia, basada en el manga de Masami Kurumada.

"En ese tiempo, cuando se hizo la primera serie de ‘Los Caballeros del Zodiaco’, no había Internet, entonces Jesús Barrero en algún momento me dijo 'ya mataron al Fénix, Ahora voy a darte a otro personaje'. En la serie he hecho como a 10 personajes. El problema es cuando tienes que enfrentarte con otro y tú eres la voz", mencionó sobre la dificultad de hacer a más de un personaje en la misma escena. "En ese tiempo nada más había dos canales, en los que podíamos grabar, no podíamos usar tantos", dijo Marcos Patiño.

CUMPLEN SU SUEÑO DE INFANCIA

Actualmente, Patiño se ha mantenido ligado a la saga de anime interpretando su personaje en la nueva serie "Batalla por el santuario". Ahí, se ha reunido en el casting con talentos más jóvenes, entre ellos Carlo Vázquez y Óscar López, quienes consumieron la serie original durante su infancia y ahora viven la aventura desde el lado profesional.

"Crecí viéndola en televisión abierta, en ningún momento de mi vida pensé que iba a estar dando voz a uno de estos Caballeros", comentó Óscar López, voz de “Shiryu de Dragón”.

"Al momento de llegar, no podía llegar como fan, tenía que hacerlo responsablemente. Si yo parto desde otro año no va a ser digno para el personaje ni para el contenido. Desconozco las razones del cambio, pero dije este es mi momento", explicó Óscar López respecto a su incorporación en la más reciente temporada.

"Fue algo muy emblemático desde el momento en el que salió al aire la serie. Yo tenía unos nueve años. Mis compañeros son grandes maestros en esto, ahora me toca tenerlos como amigos y compañeros, pero en su momento fueron inspiración para una infancia que se fue postergando, porque esas generaciones que crecimos en los 90 somos fans de ‘Saint Seiya’ hasta el día de hoy", comentó Carlo Vázquez, voz de “Seiya de Pegaso”.

LA CLAVE DE LA LONGEVIDAD

Estrenando material, nuevas producciones y más historias, que mantienen a “Los Caballeros del Zodiaco” vigentes en el gusto de las generaciones pasadas, así como conquistando a las más jóvenes, en el panel se ahondó en la razón por la que ‘Saint Seiya’ no envejece.

"Son héroes y ese es el secreto del por qué son tan memorables. No es un drama en el que hay una transformación del personaje, en el que llega a un punto en el que no conocía, sino más bien al ser héroes buscan siempre la verdad, la justicia, la amistad, esos son los valores que nos han sembrado", mencionó Carlo López.

"Me he dado cuenta de que en México, al lado de ‘Dragón Ball’, sigue siendo la franquicia más grande. Con un fandom grandísimo. Hace poquito me tocó ir a Perú y de verdad que la afición es grande. Ahí logras dimensionar los alcances que tenemos. Hubo los aciertos necesarios para que se quedaran en nuestra memoria y corazón, son muy entrañables todos los personajes", añadió.

La segunda temporada de “Los Caballeros del Zodiaco: Batalla por el Santuario", está disponible en el catálogo de Crunchyroll, el servicio de streaming especializado en anime.