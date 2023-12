Aarón Díaz trabaja en proyectos inspiradores

Más que una buena retribución económica, Aarón Díaz busca que cada proyecto en el que participa tenga algún mensaje positivo para la sociedad, ya sea que la historia inspire a luchar por sus sueños, que cambien las mentalidades de las personas o simplemente que los espectadores adquieran algún conocimiento.

Es por ello que, no importa si realiza uno o dos proyectos al año y el resto del tiempo se mantenga oculto de los reflectores; ahora su misión es contar una buena trama, con la que comulgue y se sienta satisfecho.

“Así es mi esencia, yo no podría hacer 10 proyectos al año que no me dejen nada, decido hacer uno, dos o tres al año porque desafortunadamente los seres humanos a veces se dejan llevar por cosas fáciles, superficiales, escandalosas y a mí no me gusta eso, a veces se le olvida a la gente que tenemos este poder de inspirar, se nos olvida lo poderoso que es”, afirmó Díaz en entrevista.

“Pero inspirar a la gente para algo negativo, la verdad es que no, en ese caso mejor quédate en tu casa y no salgas, ¿qué tipo de persona eres si no te importa nada más que estar cobrando y saliendo en los chismes baratos?, yo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta, no lo soporto, esa es la razón por la que siempre decido escoger bien mis proyectos y tratar de dejar un mensaje”, agregó el actor.

Ejemplo de esta mentalidad es su próxima película Espina, escrita y dirigida por Daniel Poler y en la que da vida a Eduardo, uno de los cómplices de vida del protagonista.

La cinta aborda la historia de Jonathan, un joven de 29 años que, cansado de ser tratado como un niño sólo por tener una limitación física, decide emprender un viaje a Panamá a lado de sus amigos para enfrentarse al médico que le provocó su discapacidad.

“Es un mensaje hermoso de Jonathan, un chico que está en silla de ruedas, toda su vida lo ha estado, tiene un súper poder que es inspirar a los seres humanos a ver las cosas desde una perspectiva positiva. Que un chico en silla de ruedas tenga la mejor actitud del mundo, sea optimista y alegre, es inspirador, eso es la película, es una cinta hermosa que estoy orgulloso de haber sido parte de ella.

“Creo que va a alegrar a mucha gente cuando se estrene, va a inspirar a muchos, a quienes tenemos todas nuestras capacidades, nos abrirá los ojos porque a veces nos quejamos de cada tontería que no nos damos cuenta de las cosas verdaderamente valiosas y nos enseñará a cambiar esa forma de ver la vida”, expresó.

El filme cuenta con las actuaciones de Aarón Díaz, Jonathan Benaim, Paulina Mondragón, Lola Ponce, Mimí Lazo, Mary Gaby Sealy, entre otros. Se espera que el largometraje se estrene al público el próximo año luego de su paso por festivales de cine.

Aarón aseguró que uno de sus propósitos para el 2024 es crear proyectos que ayuden a impulsar nuevos talentos y dejen buenos mensajes. “Amo actuar, interpretar, por supuesto que puedo hacer villanos, pero eres una pieza de un buen mensaje, no nada más hacer por hacer, esa es la razón por la que no me ven todo el tiempo y por la que yo tengo que crear mis propios programas, lo hago para mí y para la gente que me sigue y los proyectos que hago”, concluyó.