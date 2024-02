A un mes de ser operada, María José arma fiesta en el Palenque de León

León, Gto.- María José armó fiesta durante su presentación en el Palenque de León, hizo un recorrido musical por sus más grandes éxitos desde baladas hasta con ritmo.

El show de "La Josa" arrancó a las 23:30 horas con "La ocasión para amarnos" luciendo un body negro y encima un ensamble dorado lleno de brillos, luego siguió con un popurrí interpretando "Arrepentida y sola”, “Frente a frente” y “La falda”.

En la noche espectacular sus bailarines vestidos de negro rompieron la pista con pasos que invitaban a bailar a los asistentes pero del mismo sus pasos arrancaron el suspiro de miles de mujeres que se dieron cita en el recinto ferial mientras que las chicas dejaron sin aliento a más de uno pero la que más deslumbró fue Queen Kenia bailarina curvy que se ganó los aplausos del auditorio.

“Buenas noches, León. Cómo estás Kimberly la más preciosa. Este es el primer show del año, siempre empiezo con el pie derecho en León. Este año vienen cosas nuevas una de ellas es que ya no hay matriz, tuve unos arreglitos en la matriz ahora estoy como señorita”, María José bromeó con sus fans.

Agregó: “El 15 de enero me dan de alta y hoy justamente un mes se cumple la cirugía. No saben lo mucho que me urgía estar en este escenario, ustedes son mi medicina, ustedes siempre son testigos de mis locuras por eso los invito a que sean libres en esta noche y para siempre”.

Justamente para interpretar “Adelante corazón” su bailarín de nombre Franklin con una falda larga tipo cosplay griego protagonizó una coreografía desgarradora junto a la artista la cual hizo que la “piel de gallina” fuera la reacción de los asistentes.

Posteriormente, con el tema “Sólo el amor lastima así”, su saxofonista Chuy Barrera creó una conexión increíble pero la parte más emocionante fue cuando “La Josa” pidió prestado un celular de una mujer que se encontraba en primera fila y le pidió que le marcara por videollamada a esa persona ideal y al hacer contacto le cantó “Hábito de ti”, momento causó furor y envidia pues más de uno quiso estar en el lugar de César quien es de Lagos de Moreno.

La videollamada se transfirió a las pantallas del Palenque, recinto que fue testigo de cómo el show se iba prendiendo hasta convertirse en una gran fiesta.

Para interpretar “El amor manda”, María José cambio d atuendo todo negro con brilos y transparencia, en este apartado lucía guapísima y con mucha presencia, mientras entonaba baladas como “Hazme olvidarlo”, “Mi problema” y “Como tu mujer” se acercó con su público quien le regaló ramos de flores pero también jóvenes se acercaron a ella para cantar juntos sus temas.

Toda la noche fue de sorpresas y la intérprete de “Un nuevo amor” fue muy cálida con sus fans y también se pudo apreciar las banderas en apoyo a la comunidad LGBT+

Aunque desde el inicio de su presentación en el Palenque de León, María José confesó que el especialista que la operó le pidió que no hiciera mucho esfuerzo, la realidad es que bailó como nunca y puso a bailar a todos.

Ya para finalizar, los aplausos de las personas hicieron que regresara al escenario únicamente para complacer a sus fans con “No soy una señora” y “Prefiero ser su amante”, temas que año con año interpreta en el recinto ferial y que siguen siendo de los más aplaudidos.

Cabe señalar que interpretó canciones de Joan Sebastian, Rocío Durcal, Maricela y otros grandes artistas.