Pemex busca recuperar planta de hidrógeno de la refinería Madero

La planta de hidrógeno ubicada en la refinería Francisco I. Madero, que en 2018 fue vendida por 32.5 millones de dólares a la empresa alemana Linde, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, será recuperada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina de este lunes el mandatario nacional dijo que “en algunas refinerías ya se habían empezado a vender las plantas, una de hidrógeno que se requiere en Madero, en Salamanca y otra en Tula, las estamos adquiriendo”.

“Aprovecho para decirles a los que se quedaron con esas plantas que la vendieron unos meses antes de que terminara el gobierno anterior, que no se las estamos expropiando o abriendo una investigación, de si fue legal o no, les estamos diciendo que se hace un avalúo y se las compramos, porque ya esos negocios no van”, sostuvo el presidente.

Política AMLO presume que refinería en Tamaulipas produce 105 mil barriles diarios

¿Desmantelamiento de Petróleos Mexicanos?

El desmantelamiento de la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) de algunas de sus plantas, se gestó mediante una alianza con la empresa Linde, la cual suministraría a la paraestatal de hidrógeno.

Linde se comprometió a operar la planta en la Refinería Francisco I. Madero con una capacidad de 42 millones de pies cúbicos diarios. En tanto la empresa productiva del estado aportaría la totalidad de la estructura operativa.

A finales del 2017 se realizaron las evaluaciones de propuestas técnicas y económicas por parte de los socios potenciales para proveer de hidrógeno a las refinerías de Cadereyta y Madero.

Se estimó que ambas operaciones generarían ingresos directos a Pemex por 134 millones de dólares, en febrero de 2017 Pemex completo la “alianza estratégica” para establecer un acuerdo con Air Liquide para suministrar hidrógeno en los próximos 20 años a la refinería Miguel Hidalgo en Tula.

Por su parte, en la refinería Madero la compra-venta de la planta generadora de hidrógeno a base de gas natural y vapor, identificada con el número de serie U-801, tenía entre las cláusulas que Pemex concedería de forma gratuita a la trasnacional alemana el derecho de uso del terreno, no así de los frutos y accesiones del mismo.

Además, del derecho de acceso continuo y pacífico al terreno y a las áreas permitidas como instalaciones comunes de la refinería, la vigencia del contrato es de 20 años prorrogable mientras el contrato de suministro sea vigente.

Pemex paga a Linde 27 millones de dólares

En 2021, Pemex informó que se le habían pagado a Linde 27 millones de dólares por esa renta, de continuar con el contrato en 15 años se le habría pagado 146 millones de dólares.

Por ello, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dijo en su momento que están renegociando la compra de la planta y evitar el despilfarro de los recursos públicos.

Prometen elevar 90% la producción

El presidente López Obrador realizó el pasado fin de semana una gira de inspección de refinerías, concluyendo en la de Ciudad Madero.

“Ahora que evalué las refinerías, de 38 por ciento que tenían en capacidad productiva –a la llegada del gobierno actual–, ya las tenemos en 65 y las vamos a llevar hasta el 90.

Pero estamos invirtiendo, debemos de tener invertidos nada más en reparación de las 6 plantas unos 50 mil millones de pesos, en reparaciones mayores y menores. Lo que no se hacía antes, porque el propósito era que se convirtieran en chatarra y comprar toda la gasolina en el extranjero”, dijo el presidente de la República.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico