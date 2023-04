Faltan 1.6 millones de familias por convertir sus créditos a pesos: Infonavit

Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que el programa de conversión a pesos avanza muy bien, que ya se superó la cifra del millón de créditos convertidos a pesos.

Sin embargo, señaló que faltan todavía por convertir 1.6 millones de créditos, “por lo que invitamos a las familias a que puedan hacerlo”.

Te puede interesar: Crédito de Infonavit o bancario, ¿cuál es la mejor opción para comprar una casa?

Subrayó que el programa de conversión de créditos a pesos, se han dado en total 4.5 millones de apoyos acreditados del Infonavit en sus distintas modalidades, lo que has significado 160 mil millones de pesos a favor de ese mismo número de familias. En este sentido, también resaltó que, se han beneficiado 233 mil familias con condonaciones de 5 mil 400 millones de pesos.

Respecto a los beneficios que conlleva la conversión de créditos a pesos, dijo que, se queda congelada la mensualidad, el saldo ya no crece y muchos de sus compañeros trabajadores obtienen descuentos en su saldo y condonaciones, lo pueden hacer a través de la banca electrónica y para esto, no se requiere ir a una sucursal, ni requieren un asesor o un gestor, mientras subrayó que los días 9 de cada mes se puede hacer el trámite.

Finanzas Crédito Infonavit sin intereses: requisitos y cómo tramitarlo

Además, comentó que en el Infonavit se decidió que los créditos que no se han convertido, no tuvieran una afectación ni por el incremento del salario mínimo ni por la inflación, sino que se tomó en consenso con trabajadores y patrones para qué se actualizará una tasa de 5.2% de los créditos que no se hubieran convertido a pesos.

Martínez Velázquez expresó que en esta administración se terminó con los desalojos y ahora en el Infonavit se busca hacer mediaciones para cada caso, “para nosotros es un fracaso como institución, si tenemos que llegar al desalojo, es un fracaso como país, si tenemos una institución de Seguridad Social desalojar a las personas”. Por esta razón, dijo que, han buscado convenios de mediación en esta administración.

“En suma, hemos actuado con responsabilidad en lo que nos ha pedido el presidente, se cancelaron los juicios masivos, se cancelaron las subastas de vivienda recuperada”, concluyó.

A su vez, César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) celebró en ese mismo espacio que en este fin de semana se celebraron un par de reuniones muy importantes con diputadas federales, para tratar una iniciativa de ley que permita avanzará en próximas sesiones la reforma para otorgar créditos en pesos, ya que de actualmente se hace en UMAS.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Queremos que quede elevado a rango de ley hacer más ágiles las reestructuras”, dijo. Subrayó que en Fovissste los niveles de morosidad están controlados y se tienen cifras récord de créditos liquidados.