Copa Airlines anuncia nueva ruta de Panamá hacia el AIFA

La panameña Copa Airlines anunció que desde el próximo 26 de septiembre servirá al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el área Metropolitana de Ciudad de México, inicialmente con tres frecuencias semanales: lunes, jueves y sábado.

Con estas nuevas frecuencias, Copa ampliará su oferta desde y hacia la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera aerolínea en servir a este nuevo aeropuerto desde el centro de conexiones internacionales "Hub de las Américas", ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá, en donde los pasajeros podrán conectar con más de 75 destinos en el continente, destacó la empresa.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, señaló que el mercado mexicano ha sido muy importante para la compañía, y que por ello le complace poder brindar alternativas que permitan seguir fortaleciendo el servicio hacia la capital de México.

Panamá quiere establecerse como hub del continente

"De esta manera, seguimos firmes con el objetivo de aumentar la conectividad de los países donde operamos, y contribuir al crecimiento del turismo, inversiones y desarrollo económico y social de nuestra región", agregó Heilbron.

El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco, celebró la decisión de Copa Airlines.

"Celebramos la decisión de abrir una ruta desde Panamá al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles con lo que contribuye al fortalecimiento de la conectividad aérea desde y hacia México", dijo.

Por su parte, el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, Carlos Antonio Rodríguez, afirmó que como autoridad es satisfactorio poder colaborar con Copa Airlines y gestionar de forma exitosa los permisos y autorizaciones que hicieron posible la apertura de la ruta entre Ciudad de Panamá y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Copa destacó que con el anuncio del nuevo vuelo al AIFA y el inicio de operaciones a finales de este mes en Santa Marta (Colombia) y Barcelona (Venezuela), la aerolínea suma 3 nuevos destinos a su red de rutas en lo que va del año, "contribuyendo así al desarrollo la actividad turística y económica de las comunidades en donde opera".

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, cuenta con una de las flotas más modernas y eficientes de la industria compuesta por aeronaves Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, y presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, ofreciendo una puntualidad superior al 90 %, entre los mejores a nivel mundial.