Cancelación de concesiones de litio envía mensaje negativo, advierte IP

HERMOSILLO. La cancelación de concesiones a la empresa minera Ganfeng Lithium para la explotación de litio en Sonora por parte del Gobierno Federal, envía un mensaje negativo para los inversionistas extranjeros al mostrar que no hay seguridad en la región ni en el país para la llegada de empresas, señaló Arturo Fernández Díaz González, presidente de Sonora Global.

En entrevista para El Sol de Hermosillo, dijo que, aunque el gobierno del estado trata de vender las grandes oportunidades empresariales que existen en la región, como la extracción de litio, la realidad es otra.

“Definitivamente estamos enviando los mensajes equivocados, tenemos que enviar mensajes de que en México es el destino más seguro, en donde se encuentran las oportunidades y este mensaje que enviamos con esta cancelación de concesiones es exactamente negativo, contrario a lo que queremos comunicar”, dijo.

Recordó que esta no es la primera vez que ocurre la cancelación de alguna inversión en el país, pues en la lista se encuentran el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la inversión de la empresa Constellation Brands en Mexicali, así como una larga lista de concesiones, permisos y mensajes negativos que se están enviando.

“Tristemente esta cadena de eventos envía un mensaje muy negativo y aunque vendemos las grandes oportunidades que hay, lo contrarrestamos con estos mensajes en los que el gobierno puede, con la mano en la cintura, en cualquier momento cancelar tus inversiones”, acusó.

Puntualizó que lo que se quiere del gobierno es que atienda las problemáticas que le corresponden, como es la seguridad nacional, legislar, defender y proteger el medio ambiente, defender el Estado de Derecho, entre otras cosas, y que no se distraiga en temas donde la iniciativa privada tiene la capacidad para atender.

“Queremos que el gobierno se dedique a lo que sólo el gobierno puede hacer, no queremos que se meta en actividades que puede ejecutar y llevar a cabo la iniciativa privada por dos razones muy importantes, la primera es porque entran a desincentivar a la inversión. No tiene sentido que el gobierno se involucre en actividades que muy bien puede hacer la iniciativa privada, entre ellas la minería y muchas otras. La segunda es que, queremos que aquellas cosas que sí debería de estar haciendo las haga muy bien, que no se esté distrayendo”, refirió.

El lunes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo que la problemática de Ganfeng Lithium no afectará el Plan Sonora de Energía Sostenible.

"No impacta en el Plan Sonora, porque el litio por Ley es un recurso propiedad de la nación y ese recurso estará al servicio de los objetos del Plan Sonora, así que esperemos que no afecte", aseguró.

Ganfeng Lithium recurrió a un amparo para revertir esa decisión de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

"Cancelaron alguna de las concesiones, efectivamente, esperemos que no (tenga afectaciones); la empresa exconcesionaria en uso de sus derechos ha interpuesto un amparo, esperemos que la justicia de la razón a la decisión del gobierno federal", pronunció Durazo.

En días pasados la empresa Gangfeng Lithium reveló que la Dirección General de Minas (DGM) le canceló nueve concesiones entre las que se incluye el yacimiento de Bacadéhuachi, Sonora, el más grande de México, bajo el argumento de que no se hicieron las inversiones mínimas de ley. Sin embargo, la empresa asiática dio a conocer, que por el contrario se invirtió en el desarrollo del proyecto por encima del mínimo reglamentario, sin que el gobierno hiciera alguna objeción.