AMLO rechaza importación de maíz transgénico para consumo humano

Ante la cruzada nacional del presidente Andrés Manuel López para combatir la inflación y tener alimentos suficientes para la población, este martes aseguró que no se va a permitir la entrada en que maíz blanco se producirá para consumo humano.

“Nos falta resolver problemas con el maíz , tenemos blanco, pero no el amarillo, ahí tenemos que avanzar y luego cuidar que no entre maíz transgénico. Es una lucha permanente, porque los que venden los químicos, pues presionan mucho para que se permita la siembra del maíz transgénico y eso no lo podemos permitir”, advirtió.

“No vamos a permitir el maíz transgénico, México es el país del maíz, aquí surgió el maíz como el cacao y tenemos muchísimas variedades de maíz nativo, no sabemos los efectos (del maíz transgénico), los daños que se ocasionan a la salud”, apuntó el presidente.

En este tenor dijo que “no se trata sólo de lo mercantil”, sino de la salud del pueblo.

“Estamos impulsando la producción de maíz blanco, no se va permitir que se use maíz amarillo para consumo humano, tenemos que seguir produciendo maíz blanco”, declaró.

Recordó que para combatir “el coyotaje” o a los intermediarios de alimentos tiene un plan que se centra en dar precios de garantía a productores agrícolas en estados como Jalisco.

El presidente aseguró que ya se logró la autosuficiencia en la producción de frijol, pero indicó que se requiere buscar lo mismo con el arroz, ya que el 80% de su consumo es importado.

Destacó que para eliminar la intermediación de los alimentos en el país es necesario primero lograr la autosuficiencia.

“Está dejando muchas lecciones, lo principal es ser autosuficientes y no permitir monopolios, intermediarismos, coyotaje", puntualizó.

También refirió que no se ha podido firmar el tratado de libre comercio con Ecuador porque ese país le pide a México eliminar aranceles al plátano y camarón, por lo que su política antiinflacionaria no se trata de abrir el mercado a tabla rasa.