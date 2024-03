Regresarán guarderías y escuelas de tiempo completo a Guanajuato; Muñoz Ledo

Salamanca, Gto. (OEM). Libia Denisse García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura de la Coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, se comprometió a regresar las guarderías, escuelas de tiempo completo y estancias infantiles al estado, esto durante su arranque de campaña, en donde convivió con mujeres trabajadoras del turno nocturno de la planta Mazda, de Salamanca.

“Quiero mandar un mensaje a todas las mujeres trabajadoras, por eso estoy aquí con ustedes para recordarles que para mí lo más importante es pensar en las mujeres y que nos echemos la mano unas con otras”, expresó la candidata.

Muñoz Ledo aprovechó esta visita para cenar con las colaboradoras de esta planta automotriz y refrendó su compromiso de trabajar en favor de las mujeres.

Además reconoció la importancia del apoyo a las familias guanajuatenses, por ello calificó como necesaria la continuidad de las tarjetas rosas, programa implementado en el estado cuando encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Durante su visita a la planta, las trabajadoras compartieron con Libia sus testimonios y expusieron sus peticiones e inquietudes.

“Nos sentimos muy orgullosas de poder trabajar, porque así mejoro mi calidad de vida, mi experiencia aquí ha sido muy grata, yo tenía la intención de entrar a trabajar aquí y poder progresar”, comentó Andy Rodríguez con 10 años de experiencia en la Planta Mazda.

Fabiola trabaja en el área de materiales de esta planta y comentó estar emocionada con la visita de la próxima Gobernadora de Guanajuato. “Estoy muy feliz de que por fin una mujer nos vaya a gobernar y a representarnos a todas, ya nos toca cambiar la historia”.

Alejandra Guerrero expresó que es momento impulsar el empoderamiento femenino, por ello, dijo sentirse satisfecha con la empresa japonesa ante la igualdad de género. “Es hora de que a las mujeres se nos siga considerando más, por ejemplo, en el área de ensamble hay hombres y mujeres, y yo me siento muy bien ahí porque somos iguales”.

Por su parte, García Muñoz Ledo agradeció a las mujeres trabajadoras de esta planta por recibirla y adelantó que continuará recorriendo el estado para conquistar corazones y pintar de esperanza a Guanajuato.

“Vamos a estar recorriendo todo el estado, a mí no me mueve otra cosa que no sea trabajar por Guanajuato y que llegue una mujer es una gran oportunidad para trabajar por lo que verdaderamente importa. Yo estoy muy emocionada porque por primera vez Guanajuato va a tener una mujer Gobernadora”, concluyó.