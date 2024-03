Que llegue la transformación a Guanajuato es una prioridad: Claudia Sheinbaum

SAN LUIS DE LA PAZ, Gto.- Que llegue la transformación a Guanajuato es una prioridad para eliminar la corrupción que se ha apoderado del estado, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), quien enfatizó en que, llegó la hora que esta entidad brille por su riqueza y en especial por su pueblo.

“Guanajuato es un estado histórico por la independencia, es un estado bellísimo, con hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, pero algo le sobra a Guanajuato: La corrupción’’, aseguró Claudia.

Desde San Luis de la Paz la candidata a la presidencia de México frente a cientos de hombres y mujeres presentes hizo énfasis en que Guanajuato ha sido un estado acorralado por los malos gobiernos que han hecho que se trate de una entidad en la que la inseguridad se ha apoderado de las calles, lo cual subrayó se debe al poco acceso a los derechos que se viven en esta región.









Comentó Claudia que en Guanajuato es indispensable atender las necesidades de los jóvenes con más oportunidades de empleos dignos, pero en especial con más preparatorias y universidades para seguir estudiando, asegurando que serán gratuitas como lo marca la ley.

‘’En Guanajuato hay inseguridad, no solo por el crimen, sino porque durante años se abandonó a los jóvenes, Guanajuato, lamentablemente es el estado con el salario medio más bajo, es el estado con mayor número de jóvenes con adicciones, es el estado con mayor número de homicidios, pero si vemos las preparatorias es de los estados que por 100 mil habitantes tiene el menor número de preparatorias’’, expuso.









En su mensaje, Claudia Sheinbaum compartió algunas de las acciones que conforman su visión del segundo piso de la Cuarta Transformación como la implementación del apoyo para mujeres de 60 a 64 años; asegurar que a partir del 2025 el aumento del salario mínimo sea del 10%; dar una beca universal para todos los niños de escuelas públicas de preescolar a secundaria; abrir nuevos campus de la Universidad de la Salud y de la Rosario Castellanos, las cuales comenzaron en su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y mucho más.









Además comentó que ha platicado con Jesusa quien es la encargada de llevar el Plan de Justicia que honra historia de lucha y resistencia de pueblos chichimeca y otomí del noroeste de Guanajuato, quien comentó que se ha apoyado a los pueblos indígenas con vivienda y lo seguiremos apoyando con el Plan de Justicia.

Agregó que cuando lleguen a la presidencia continuará el apoyo a la vivienda para todos porque eso es un derecho y van a construir 500 mil viviendas en los próximos 6 años.

Además dijo que van a garantizar el apoyo a la discapacidad, ese apoyo aquí en Guanajuato se da a los 30 años, por eso tiene que llegar Alma a la gubernatura, porque cuando llegue ese apoyo será universal para todos.

’’Nosotros gobernamos para que la prosperidad les llegue a todos y a todas, ya basta de aquel gobierno neoliberal, que no va a regresar, que lo que hizo fue enriquecer a unos cuantos y empobrecer a millones y millones de mexicanos y mexicanas’’, comentó Claudia.

Por lo anterior, destacó que una vez que la 4T triunfe en las urnas el próximo 2 de junio los esfuerzos en Guanajuato y en todo el país, estarán centrados en el uso responsable de los recursos para que de esta manera se logre que la prosperidad llegue a todos los hogares mexicanos.

Por su parte, Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura del estado por la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’’, aseveró que México está en un momento histórico gracias a que hoy las mujeres pueden ser quienes lideren la nación.

’’Me siento muy honrada de compartir un momento histórico en la vida del país y comentó que van a impulsar temas comunitarios de información, jornadas culturales, deportivas, así como apoyar a los derechos culturales de los pueblos indígenas, no al racismo, no a la discriminación no al abandono de los pueblos”, expresó Alma.