“Nunca dijo que me bajaba”, reviró Botello tras declaraciones de Sheinbaum

León, Gto.-“Nunca dijo que me bajaba”, reviró Bárbara Botello Santibañez luego de las declaraciones que dio Claudia Sheinbaum Pardo donde dijo que la candidatura para la Presidencia Municipal de León por Morena no estaba definida.

Elecciones 2024

Tras la respuesta de la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” por la Presidencia de México durante su visita a León, Botello Santibañez detalló que los perfiles para contender por Morena en los municipios más grandes del país son evaluados de manera permanente.

La ex priista llegó al mitin que realizó Claudia Sheinbaum y la candidata a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, la tarde de este martes en el Arco de la Calzada.

“Estamos evaluados permanentemente, así es esto, es política. Nunca dijo que me bajaba, no, oigan bien, no es una información cruzada ni está desinformada, ella dijo que se está definiendo porque todos los municipios grandes del país se están evaluando constantemente, el registro es del 15 al 21”, dijo.

La ex presidenta municipal de León respondió que ella ganó la encuesta luego de que se le preguntó sobre el anunció que hizo el Comité Nacional de Elecciones en enero pasado cuando se informó que sería la representante del partido guinda en la planilla del 2 de junio.

“Yo gané la encuesta de Morena y el Comité de Elecciones sacó esa información. Nadie ha dicho eso, sacaron la información de quien ganó la encuesta, lean bien el procedimiento”, agregó Botello.

Elecciones 2024

Sin embargo, Santibañez aseguró que nada está definido todavía y que el plan b para ella en caso de no contender por el puesto de elección popular es que gane Morena y que el PAN se quede en la banca.

“No está resuelto todavía nada, la candidata dijo que estamos evaluados, no es cierto, que gane Morena, eso es lo importante, estamos esperando que el Comité de Elecciones decida lo que es mejor y desde cualquier trinchera lo dije, voy a participar para que gane Morena y para que se vaya el PAN eso es lo que nos preocupa, lo demás no”, añadió.