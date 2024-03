Morena profundizó la estrategia fallida del PRI y PAN en seguridad: Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Maynez, candidato de Movimento Ciudadano a la presidencia de México, declaró que Morena profundizó el problema en seguridad que dejó de herencia el PRI y el PAN.

"A cualquiera que haya sido víctima de esta fallida estrategia de seguridad voy a defenderlo como a mi familia, voy a ver de frente ese problema y asumo la responsabilidad que en 6 años iniciaremos la pacificación de México, iniciaremos la construcción de la justicia, acabaremos con la impunidad, con la violencia contra los niños y las mujeres de este país, asumo la responsabilidad que nadie me obligó a ser candidato de la presidencia, muchos llegan como presidentes municipales y gobernadores y no le entran al tema, pero estamos para ayudar a las personas por el derecho a la felicidad y a vivir en paz", comentó.

Francisco Carmona / El Sol de León

Señaló que inicia campaña en Lagos de Moreno y en 90 días le va a dar la vuelta a las encuestas, "a partir de hoy me va a conocer México".

Recordó que en 2019 no era fácil ganarle a los otros partidos en Jalisco, y que era difícil la zona metropolitana de Jalisco con el bipartidismo anclado que le falló a Jalisco.

"En Lagos de Moreno también parecía imposible, en los altos, pero se organizó un movimiento con causa, con congruencia, con liderazgos, con uno como el de Enrique Alfaro. Tlajomulco inició lo que hoy nos quieren copiar todos, se habla de los problemas sociales, allí se crearon redes sociales que después se fueron copiando a todo Jalisco", dijo.

Expresó que en su campaña verá por el bien de los niños, "esa historia empezó en Jalisco con Pablo Lemus en Zapopan, una ciudad que es buena para los niños y para todas las personas que vivimos allí, es importante que México sea la historia que se ha construido en Jalisco".

"Nací a 200 km de aquí en Zacatecas, y en Jalisco no podemos permitir que lleguen los malos gobiernos de Morena, en los Estados que gobierna Morena, se roba, miente y traiciona al pueblo de México, Yo he sido dos veces diputado federal y esas mismas veces he gestionado más recursos por Jalisco que mi compañera diputada de Morena de Jalisco".

Francisco Carmona / El Sol de León

A los tapatíos que lo acompañaron les dijo que va a hacer del estado una prioridad nacional, no solo en infraestructura sino en apoyos al campo, donde los altos de Jalisco van a ser una potencia mundial. "Son ejemplo de productividad del campo".

Concluyó que van a atacar el problema de la violencia y de la inseguridad que el gobierno federal olvidó.

"Se le ha olvidado lo que pasa en Jalisco y en muchos estados del país Yo he estado recorriendo México sin ver una sola patrulla, eso es inadmisible, eso no puede ser, no le podemos dar la espalda a los policías, el problema de la seguridad no se arreglan con una cárcel grande, eso solo lo puede plantear quién está pensando en votos y no está pensando con seriedad, quién es capaz de hacer cualquier cosa para ganar una elección y no sabe cómo, este país no lo puede prometer el PAN y el PRI porque ellos empezaron esta guerra, esta militarización, el modelo de ellos está con México lleno de delincuentes en las calles, es el modelo que ha continuado con Morena, pensaron que iban a cambiar la estrategia y la profundizaron".

"No hay empatía porque a los políticos los cuidan y a los ciudadanos no, pero yo soy uno más entre muchos de ustedes, yo he sentido el dolor que muchos de ustedes han sentido y temo por el futuro de mis hijas, México es el comienzo, todo estará mejor", puntualizó