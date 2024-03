Ernesto Alejandro Prieto arrancó campaña

Ernesto Alejandro Prieto Gallardo inició su campaña para la Diputación Federal del Distrito 8, a través de un recorrido en el tianguis de Nativitas, en el que comunicó a los tianguistas y usuarios su principal propuesta de Legisla y Denuncia a través de tu Diputados.

“Vamos a iniciar una campaña intensa, ardua, pero va a ser con la característica que distingue a Morena, a ras de tierra, con la gente. Hoy iniciamos con un volanteo en el tianguis de Nativitas. Los números nos favorecen pero no nos vamos a confiar, vamos a recorrer los caminos, calles de nuestro distrito, y visitar la mayor cantidad de colonias y comunidades no solamente en Salamanca, también en Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán y confiamos en que la ciudadanía nos de su votos de confianza”, comentó el aspirante Ernesto Prieto Ortega.

Tras iniciar su recorrido a pie sobre las inmediaciones del tianguis de nativitas, el aspirante a la Diputación Federal por el 8 distrito, que corresponde a los municipios de Salamanca, Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas, señaló que se trabajará para y por los ciudadanos por medio de distintas propuestas.

“En lo particular en propuestas que vengo presentando desde hace varios meses en mi calidad de Diputado Local, yo traigo un proyecto de nombre Legisla a través de tu Diputado y Denuncia a través de tu Diputado. El primero consta en ponernos a disposición de la sociedad civil organizada y los grupos organizados para atenderlos y que a través de nosotros y con la facultad que nos confiere la Constitución, poder presentar iniciativas o reformas para beneficiar a estos sectores de la población y en el tema de Denuncia a través de tu Diputado es que nosotros vayamos a las colonias y comunidades del distrito a escuchar la problemática de grupos organizados, colonos y ayudarlos a resolver la problemática de índole municipal, estatal y nacional”, señaló el aspirante.

Al cuestionarlo sobre su opinión ante Isidoro Basaldúa, quien contiende también por el distrito 8, Alejandro Prieto Ortega dijo: “Yo no me confiaré, nosotros estamos bien aquí en el distrito, tenemos un trabajo de años que está rindiendo frutos, vamos a refrendar el movimiento y vamos a pintar de guinda a Villagrán y Juventino Rosas. Independientemente de que la coalición opositora haya designado al Distrito 8 como un distrito del partido más pequeño y menos representativo de esta coalición con un candidato que no es del distrito, no nos confiaremos y trabajaremos arduamente. Será una campaña de propuestas nuestras, no caeremos en provocaciones ni a descalificar a nuestros adversarios, respetamos al señor Isidoro y vamos a trabajar por la confianza de la ciudadanía”.

El aspirante, comentó que será decisión del pueblo del Distrito 8 quienes decidirán quién será la persona que los representará el próximo primero de junio. Puntualizó que espera poder tener un resultado favorecedor.