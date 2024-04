Candidato por Celaya inicia campaña desde su hogar

“Desde hace años en Celaya todos tenemos miedo, pero también muchos de nosotros tenemos responsabilidad”, dice Juan Miguel Ramírez Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Celaya, designado tras el asesinato la semana pasada de Gisela Gaytán.

En entrevista con El Sol de México, Ramírez Sánchez señala que inició su campaña desde casa dando entrevistas pues aún no cuenta con seguridad, la cual solicitó al gobierno federal, y adelantó sus planes para pacificar al municipio.

-¿Usted se siente seguro después de lo que pasó (el asesinato de la candidata Gisela Gaytán)? ¿Imagino que no hay mucha tranquilidad por la zona?

Fíjate que desde hace años en Celaya todos tenemos miedo, pero también muchos de nosotros tenemos responsabilidad y vamos a seguir adelante, no nos va a doblar el asesinato de nuestra compañera Gisela.

Ramírez Sánchez fue coordinador territorial en la campaña de Gisela Gaytán

-¿Usted ya solicitó el mecanismo de seguridad para candidatos?

Sí, lo solicitó el comité estatal y el comité municipal (de Morena), pero nosotros en este momento estamos haciendo al IEEG y al INE una solicitud personal, que yo estoy haciendo, porque no queremos que después digan que no hicimos solicitud, aunque el comité estatal y el comité nacional han pedido seguridad para nosotros.

Por lo tanto, estamos haciendo una campaña como esta: por la radio, por entrevistas, y esperemos que en el transcurso del día se solucione el problema de seguridad y estemos a ras de tierra como debe de ser.

-Y a nivel local ¿Tiene alguna especie de seguridad, me refiero a algún policía municipal que le este acompañando o usted se está moviendo por sus propios medios?

Ahorita no tenemos seguridad de nadie. No tenemos seguridad de nadie. Esperemos que se concrete más al rato y estamos en casa. Hoy estamos en casa.

Estamos haciendo una campaña como esta: por la radio, por entrevistas (…) Ahorita no tenemos seguridad de nadie

Juan Miguel Ramírez Sánchez, candidato a la alcaldía de Celaya





-¿Cuáles son sus primeros planes en materia de seguridad para el municipio?

Dentro de lo que corresponde a la capacidad de la municipal, primero entendemos que el problema de seguridad tiene orígenes, tiene raíces en el tejido social que se ha descompuesto en los últimos trienios y esto ha hecho que lleguemos a esta situación, por lo tanto, lo que nosotros proponemos es conformar el tejido social también con cultura, con recreación, con deporte y acceso al empleo.

Proponemos, por ejemplo, una economía solidaria, crear cooperativas de producción, de consumo, de vivienda, de transporte, etcétera, y queremos que haya casas de cultura en las diferentes comunidades, en los barrios.

También, buscar formas de que la policía que tenemos llegue con rapidez, tienen un promedio de 17 minutos. Si uno les habla, 17 minutos después llegan, y atacar lo que le corresponde al municipio que es el robo, robo de automóviles, el robo a casa-habitación, todas estas cosas las tenemos que hacer. Ahí tenemos que, por ejemplo, la gente por medio de las motos está asesinando.

El comando que asesinó a Gisela llevaba motos, pero la mayoría de las motos en Celaya no tienen placas entonces. Hay cosas tan sencillas que hay que hacer para bajar el nivel delictivo, que las tenemos que hacer y que no sé por qué no se han hecho si son muy sencillas.

-Imagino que ya hizo usted o su equipo un análisis de las condiciones en las que se encuentra la policía municipal y las mejores que habría que hacerse ¿Cuáles serían?

Sí, entre otras cosas, tendremos primero que pedir apoyo al gobierno federal… Tenemos cientos de policías que hacen falta, pero los tenemos que preparar y se tardan seis meses, un año en prepararlos. Tenemos que pedir apoyo al gobierno federal para hacer los exámenes de confiabilidad que se dejaron de hacer en Celaya y poco a poco, los que no cumplan con esa confiabilidad, retirarlos en un proceso porque nosotros no podemos quedarnos sin seguridad.

-Y en cuanto armamento y equipo ¿En qué condiciones se encuentran?

Ha habido muchos recursos en el equipo. Nosotros seguiremos pidiendo, pero tenemos que hacer que eso funcione. Tenemos camionetas blindadas que llegan 17 minutos después de los hechos, tenemos armamento también sofisticado, pero que está con llave y salen a veces los policías con su pistola exclusivamente, cuando la delincuencia tiene armas grandes. Seguiremos buscando que haya todos estos implementos para la policía, pero principalmente, vamos a dedicar recursos al tejido social, a fortalecer el tejido social también.

-Cuando usted decide pues aceptar la candidatura ¿Qué le dijo su familia? ¿Qué lo hizo tomar la decisión de aventarse?

Platiqué con mi esposa, con mis hijos que ya son grandes, en este año cumplo 45 años de casado, mis hijos están grandes, mi hija tiene 39 años y tiene —tengo— mis dos nietos y platiqué con ellos, todos ellos me decían que tenía que tener cuidado, pero como esta no es una actitud de ahora, desde el 18 quise ser el candidato, en el 21 quise hacer el candidato y entonces, no hubo, obviamente, reacciones. Ellos saben que yo soy gente de convicciones soy gente que cree que podemos cambiar Celaya.

-¿No temió por tomar esta decisión,? Me parece que es un contexto bastante complicado para aceptar esta candidatura.

Yo soy un hombre de cerca de 70 años y ya hice muchas cosas, fui director de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guanajuato, fui rector de uno de sus campus, fui asesor de la Cámara de Diputados federal y local. He sido una serie de cosas que personalmente me han satisfecho, me siento un hombre realizado y entonces estoy dispuesto a dar todo.

-¿Usted ha recibido alguna amenaza o algún tipo de mensaje por parte del grupo criminal que está en esa zona? Ahora que ya es oficial el candidato de Morena para este municipio.

Gente que se me acerque no, no. Hay que recordar que fue ayer (el martes) después de las 6 de la tarde que me designaron, pero no ha habido por esta gente no

Yo invito a los celayenses que se sumen a este proyecto para transformar Celaya, estamos seguros de que nosotros podemos hacer grandes cambios, podemos vivir con tranquilidad. Celaya tiene esperanza.