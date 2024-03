Campaña por reelección iniciaría en zona centro

A pesar de no tener definida la fecha en el que el presidente municipal César Prieto solicitará la licencia a su cargo para separarse de sus funciones; trascendió que su campaña en busca de ser el primer edil en Salamanca en ser reelegido de manera consecutiva, tendrá comienzo el próximo domingo 31 de marzo en la plaza cívica Miguel Hidalgo, en la zona centro de la ciudad.

En este contexto el mandatario salmantino apuntó que, “yo sé que muchos están apurados a que me fuera antes de que me dieran la candidatura, afortunadamente aquí vamos a seguir y vamos a seguir trabajando hasta el último día de la administración y también después muchos años para Salamanca”.

A 17 días del comienzo de las campañas por los Ayuntamientos, César Prieto reconoció que aún debe definir la estrategia que utilizará para su promoción política que al igual de los demás aspirantes será de 60 días, contrario al proceso electoral anterior en el retraso en la aprobación de su planilla lo obligó a iniciarla con 15 días de retraso. “Vamos a ver, estoy analizando la estrategia de cómo voy hacer mi campaña, pero eso va ser después vamos a esperar los tiempos, el inicio de las campañas son hasta el día 31 de marzo y vamos a estar esperando”, asentó.

En cuanto a la persona que ocupará su cargo de manera interina, el munícipe dijo que aún se evalúa el perfil para ello, además de dar a conocer que no solicitará seguridad para su campaña, gasto que continuará absorbiendo con recursos propios. “Se los voy a decir en su momento (…) yo voy a pagar mi propia seguridad, como lo hice siempre, de entrada no se ocupa tampoco, yo no tengo miedo de que vaya a pasar algo lo que sí hemos ofrecido, ya quién se quede como presidente Municipal pueda darle la atención a los compañeros candidatos que lo requieran vamos a darles el apoyo para que tengan las garantías, y también si es necesario pedirle el apoyo al Estado o a la Federación lo vamos hacer”, concluyó.