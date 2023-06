Supuesto alien es captado en Las Vegas y causa controversia en redes (Video)

En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se han suscitado algunos acontecimientos paranormales, de acuerdo con los medios locales de esa ciudad. El más reciente se trata del avistamiento de un supuesto alien, el cual fue captado por la cámara de seguridad de la policía.

El 11 de junio de 2023, la policía de Las Vegas publicó un clip, el cual se presume fue grabado a través de una cámara corporal de uno de sus agentes.

El video,de más de 30 segundos, muestra una criatura extraña pero con forma humanoide.

Las imágenes se muestran a blanco y negro; el sujeto que se observa se encuentra sin ropa y con una actitud temerosa, tratando de esconderse en los arbustos.

El posible extraterrestre tiene un cuerpo similar al humano, cuenta con brazos y piernas largas, además se alcanza a ver un pequeño rabo en la parte trasera de su cuerpo, lo que podría ser 'una cola'. Sus manos tienen una forma alargada con dedos de estructura extraña.

Watch!

Actual #Alien Footage from the Las #Vegas #UFO Landing….



On Duty Area Las Vegas Police Captured Clear Dash Footage of the Flying UFO Aircraft on their Patrol Car Minutes Before



The Same Officers Also Responded to Scene Where this Gentleman Recorded this Footage🤷… pic.twitter.com/6v5R49FGBX — CBKNEWS (@CBKNEWS121) June 10, 2023

El clip ha sido compartido hasta viralizarse. Además, noticieros locales de dicha ciudad han dado a conocer la filmación, sin embargo, internautas señalan que se trata de una noticia falsa, mientras que otros más dan credibilidad al hecho, aunque otros consideran que se trata de un experimento en humanos.

"Si esto fuera real, no se mostraría." (Sic)

"Falso, lol, pero no dudo que haya sido parte de la hibridación humano/animal, ya que ha sido algo en lo que se ha trabajado durante décadas." (Sic)

"Quiero creer esto, pero tengo tantas razones para no hacerlo . Solo piénsalo por un momento... ¿cuáles son las posibilidades de que un extraterrestre captado por la cámara se desarrolle en un lugar con una gravedad comparable a la nuestra y otras condiciones similares?" (Sic)

Cabe señalar que hace unos días la policía de Las Vegas difundió un clip donde se ve una luz verde caer del cielo y unos minutos más tarde recibió una llamada de una ciudadana que afirmaba estar viendo a dos aliens en su casa. Debido a esto, mucha gente considera que ambos eventos están relacionados.

A few weeks ago a Las Vegas Metro Police officer's bodycam captured a UFO falling out of the sky. A few minutes later a family called 911 complaining about 9-foot-tall "non-human" beings standing in their backyard. pic.twitter.com/QblTHkUxQC — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) June 8, 2023

Una vez más surgen interrogantes sobre sí, seres de otro mundo se han hecho presentes ante los ojos de la humanidad.

Nota publicada en El Heraldo de Tabasco