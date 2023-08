Mujeres se pelean en sala de cine al finalizar la película de Barbie

La película de Barbie ha causado euforia y emociones desde que salió en las salas de cine, pero no para un par de mujeres que protagonizaron una pelea al finalizar la función de esta esperada cinta cinematográfica.

En un video compartido por el usuario @sexeilsh en Twitter muestra el momento en que una mujer molesta sube al lugar en donde estaba un par de jovencitas y se ve que estaba alegando y en unos instantes empuja con gran fuerza a una de las chicas misma que cae sobre las butacas del cine, posteriormente otras personas al darse cuenta de la pelea intentaron calmar los ánimos de ambas mujeres quienes se atacaron a jalones, empujones, golpes y hasta con el zapato la jovencita ataco a la señora.

a divulgação de barbie e what was i made for ta pesadíssima pic.twitter.com/7GhDHO3f3N — vic (@sexeilsh) July 24, 2023

Pero por qué inicio la pelea al finalizar la función, aunque no está claro los motivos según los usuarios, las mujeres se encontraban discutiendo desde las butacas de la sala y hasta que al finalizar la película se acercaron y encararon sus diferencias, al parecer una de ellas iba con su hija y llamó al personal de seguridad del cine debido a que no estaba conforme con el tema de la película, que es un filme dirigido para mayores de 12 años.

También algunos de los espectadores señalaron tanto a la niña como a su mamá que no dejaban de molestar a los presentes con sus ruidos y de estar hable y hable durante la función de Barbie, además de provocar ruidos constantes, lo que causo molestias entre los presentes.

La grabación al darse a conocer causo asombro entre los internautas y dejaron algunos mensajes “Por qué no se salió de la función señora, hubiera evitado pelea”, “Quería que le regresaran su entrada”, “No, sí que estaba muy enojada, pobre jovencita salió volando”, “El amigo nada más viendo como bolo su acompañante”, “La señora debería haber investigado el drama de la película que es para adolescentes y adultos”.