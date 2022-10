Llega ebrio a su casa y sus hijos aprovechan y lo rapan de la cabeza mientras el duerme

Irapuato, Gto.- Este papá llegó a casa a descansar después de haber bebido demasiado y jamas imagino que sus hijos le hicieran esta travesura de trasquilarlo, este caso se hizo viral en la red de TikTok, teniendo miles de reproducciones.

Este video fue subido a red social de TikTok por el usuario @susgutierrez, en donde muestra que sus hijos aprovecharon el momento de ver a su padre dormido, oportunidad que no desaprovecharon para hacer esta inolvidable travesura a su papá, quien a despertarse no podía creer lo que le había sucedido a su cabello, el hombre no sabia si llorar o reír, mientras sus hijos y esposa preguntaban que le había sucedido a su cabello.

@susgutierrez #viral#divertido#alcoholfree ♬ sonido original - Sus

Los niños se caracterizan por hacer travesuras y en estas situaciones los padres deben estar siempre al pendiente, de que las travesuras no lleguen a sobrepasar limites que pudieran poner en riesgo a los niños o a la persona que quizá se la quieran hacer, no obstante a veces hay descuidos como este y ellos hacen de las suyas tal como se muestra este video.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Las imágenes compartidas en redes sociales, muestra al hombre sentado en el suelo quien después de despertarse de un sueño muy profundo por haber bebido en exceso, noto que estaba trasquilado, ante ello su esposa Susi Gutiérrez le pregunta -que te paso y al fondo de escucha que los niños ríen, por lo que acababa de hacer a su papá.-

@susgutierrez #viral#divertido#risa ♬ Mkrna - ZALEYKO & Alexis rostro & Eve Crm & Yulissa Mendoza Mx & DJ Teack

El video de inmediato se hizo viral, y los cibernautas de TikTok no se dejaron esperan y le escribieron cientos de mensajes como de “Señora por favor rente esos niños”, “ No los rentas? Me interesa”, “el que se duerme pierde” fueron algunos de los comentarios con más reacciones.