Compra en línea y le llega bolsa de jabón en vez de un PlayStation 5

IRAPUATO, Gto.- Esta pareja no entendía lo que estaba pasando, lo que iba hacer una agradable sorpresa termino en una situación de incredulidad por lo que estaban viendo

La popularidad de las compras en línea, aún siguen siendo un gran riesgo en utilizar este tipo de modalidad ya que en ocasiones la calidad del envió no suele ser el que se esperaba, además también existe el riesgo de no recibir la mercancía y ser estafados o recibir algo totalmente diferente, como lo sucedió a esta pareja que era el regalo esperado un PlayStation 5 por un jabón Foca.

Los clientes en línea prefieren comprar en páginas o aplicaciones conocidas ya que la mayoría coincide mejor en evitar ser robados o estafados, pero ha quedado demostrado que hasta en las mejores empresas suele suceder que envíen algo diferente a lo que se pidió.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Y este es el caso de esta pareja que quedo grabado en un video que se compartió en redes sociales del usuario @meyligc. En donde muestra en TikTok la joven que había comprado una consola de videojuegos como regalos para su novio, pero decepcionante fue la sorpresa que al abrir la caja que había llegado por conocida paquetería, ella en ese momento se da cuenta de que no era lo esperado, él no tenía ni idea de este gran detalle que sería un PlayStation.

#fail #fyp #amazon #ps5 #parati #fyp ♬ Oh No - Kreepa @meyligc Gracias @amazon por arruinar la sorpresa‼️Y todavía me pidieron el jabón de regreso 😒😤 @Mario Ochoa 🥺 lo siento bb ! #regalodeaniversario

Miles de internautas reaccionaron sorprendidos e indignados por este error cometido por la empresa, mientras que otros dejaron en claro que se podía solicitar una devolución inmediata por el error, estos son algunos comentarios: “A mí me acaba de pasar ayer lo mismo en vez de un Nintendo me mandaron comida para gato”, y la devolución está en proceso, “si bien Amazon no hacen esto sino más bien suelen ser los mismos repartidores que hacen esto en el momento de los viajes”.