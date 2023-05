Captan a mujer que se lleva los dulces de una fiesta sin importarle nada

Las mesas de dulces y postres son verdaderamente irresistibles tanto para niños y adultos y captan la atención de todos y más si es presentada de una forma sumamente atractiva, pero en toda fiesta hay personas que demuestran un comportamiento que deja mucho que desear y tal es el caso de una mujer que fue invitada a una fiesta, dejando sorprendido a los invitados con su actitud de llevarse por montones los dulces de la mesa, que sería compartido para todos.

En video circula en la red social en TikTok, que fue compartido en la cuenta de @andycandys5, en donde se aprecia a una mujer que no se detuvo en la mesa de dulces, en donde saco una bola de plástico para llevarla lo más rápido posible de estas deliciosas golosinas que estaba a su alcance, aunque ella se mostraba discreta en agarrar los dulces, no contaba con que estaba siendo grabada por algunos de los asistentes de esta emotiva reunión.

@andycandys5 ♬ Pintamos Toda La Casa - Remix - Dj Roderick

El clip al ser compartido en la red social generó miles de críticas, entre ellas “Señora, los dulces son para compartir entre todos los invitados” y actualmente cuenta con más de 3 millones de reproducciones.

Estos son otros mensajes que escribieron los internautas que dejaron en la red “Ahora entiendo por qué mi esposo no quiere poner mesa de dulces para los XV años de mi hija, ya que dice la gente es muy encajosa y tiene razón”,“Por el micrófono hubieran dicho, señora quiere una bolsa más grande”,“Yo si le hubiera dicho”, “Señora regrese todo lo que lleva en la bolsa que la mesa es para todos los invitados no es exclusiva para usted”, “Mejor den bolsitas de dulces y se ahorren tanto disgusto”, “Mi tía en la fiesta de la familia”, “En cada fiesta hay una invitada así y no se digan los niños que enfrente a su mamá hacen lo mismo y no les dicen nada”.