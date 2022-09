Caballo brinda hombro a su dueña para llorar [VIDEO]

León, Gto.- (OEM-Informex).- En un video que circula en redes sociales se observa que un caballo da consuelo y “abraza” a su dueña cuando ella llora desconsoladamente.

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero este equino demostró que cualquier animal puede ser el hombro que tanto se necesita para desahogarse en los momentos difíciles.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Aunque la imagen fue publicada en noviembre de 2021, fue a través de TikTok que nuevamente en los últimos días alcanzó fama entre los usuarios de esta y otras redes sociales a las que ha llegado.

En las imágenes se ve a una mujer llamada Shania sentada a lado de su caballo, de pronto rompe en llanto y sorprende que su mascota la abraza y la recarga sobre sobre su hombro.

Virales Empleados se ponen de acuerdo para renunciar al mismo tiempo [VIDEO]

La causa del llanto es que la mujer atraviesa por un divorcio y el dolor de la separación la llevó a llorar de esa manera cuando se encontraba cuidando a sus caballos.

El equino de nombre “Shiner” respondió reposando su cabeza sobre la espalda de la mujer y empujándola sobre su torso para darle un abrazo, lo que provocó que ella rompiera el llanto.

#horsesheal #horsetherapy #divorcesucks ♬ original sound - Austin Mayo @southernbelletouch Very vulnerable post to make... but Shiner was helping me heal. move out day.. #fyp

En una entrevista, la protagonista de la historia compartió que atravesaba por una separación y ese día fue su mudanza. “Simplemente me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”, agregó.

Por esta razón, Shania aseguró que los caballos como muchos otros animales sienten y pueden ser empáticos con los seres humanos.

Durante esa entrevista también aclaró que no tomó el video para demostrar la acción de su equino cuando la veía triste, sino que suele grabarse cuando está en compañía de estos animales por lo que sin querer logró captar el emotivo momento.