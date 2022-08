Cuida tus pies de las infecciones de la arena de las playas

Irapuato, Gto.- Caminar descalzo en la playa puede ser muy placentero pero en algunas áreas deberás tener cuidado con los anquilostomas (son pequeños gusanos parásitos que infectan a las personas y animales) estos se encuentran en la arena o en suelos que han sido contaminados.

Estas se trasmiten cuando los animales infectados defecan en la arena o en el suelo y pasan los huevos de anquilostoma en sus heces y las personas pueden infectarse si caminan descalzas o se acuestan sobre la arena o el suelo infestado, es por ello que se debería tener cuidado.

Estas larvas pueden excavar en la piel desprotegida y luego se meten en las capas superiores, sin embargo debido a que los humanos no son los huéspedes normales generalmente no viven más de seis semanas en las personas, pero si necesitaras recibir un tratamiento médico, en caso de que presentes los síntomas y se reflejen bajo tu piel.

Cuáles son los síntomas de una infección por anquilostomas suelen ser leves y pueden incluir las siguientes molestias, picazón, comezón, irritación en la piel y ampollas en sitios por donde ingresaron las larvas estas suelen aparecer en los pies o entre los dedos.

Cómo tratar una infección por anquilostoma el tratamiento se centra principalmente en eliminar las larvas del cuerpo de la persona infectada, esto se hace tomando medicamento antihelmínicos para eliminar los gusanos, pero antes de ingerir estos fármacos, primero de vera ser diagnosticado el problema que realmente es por anquilostomas y posteriormente el tratamiento será prescrito por el medico.

Se puede prevenir una infección por anquilostomas, las recomendaciones son usa calzado cuando andes afuera si está en un lugar que esté muy contaminado, recoge las heces de tus mascotas que dejen en la arena, no permita que tu piel tenga contacto con la tierra o arena en lugares donde hay anquilostomas, use los sanitarios no haga tus necesidades fisiológicas en la arena de las playas, enjuague sus pies y lave sus manos una vez que haya caminado por estas áreas.