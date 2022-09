Legionella, la bacteria que causó el brote de neumonía en Argentina

La bacteria legionella fue identificada como la causa de un brote de neumonía bilateral en Argentina, que hasta este sábado ha provocado cuatro muertes entre once personas contagiadas en una clínica de Tucumán, Argentina, informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

"Se está tipificando el apellido de la bacteria, aunque es posible que sea (legionella) pneumophila", refirió Vizzotti.

Este sábado se informó de la muerte del cuarto paciente, un hombre de 48 años que se encontraba internado en estado grave.

¿Qué es legionella?

La bacteria conocida como legionella provoca la enfermedad del legionario, un tipo de neumonía atípica muy grave con fiebre e infección pulmonar aguda.

Se encuentra en ambientes de agua dulce, como lagos y arroyos, y se puede propagar a través de los caños de agua o en los ductos del aire acondicionado.

El brote se produjo en una clínica privada de Tucumán (mil 300 kilómetros al norte de Buenos Aires), sobre todo entre el personal de salud, con enfermos que presentaron los primeros síntomas a partir del 18 de agosto pasado.

"A partir de ahora se está derivando a los pacientes y generando las acciones en el sanatorio para identificar si (la bacteria) está en el agua", señaló la ministra.

Las autoridades sanitarias evalúan las medidas a tomar "para mejorar esa situación y que se pueda volver a utilizar el centro de salud para internación de personas sin ningún riesgo", añadió Vizzotti.

El Covid-19, la gripe, la influenza y el hantavirus habían sido descartados como causa desde los primeros momentos en que se supo del contagio.

¿Cuáles son los síntomas?

Se explicó en conferencia que los últimos pacientes comenzaron a presentar dolencias alrededor del 20 y 23 de agosto en el mismo inmueble que los seis primeros, lo que hace pensar a las autoridades que el foco de contagio se concentra ahí.

“Hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote y por lo tanto, al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos la evolución”, indicó el médico infectólogo Mario Raya, subdirector del Centro de Salud Zenón Santillán.

La mayoría de los pacientes presentaron los mismos síntomas: vómitos, fiebre alta, diarrea y dolor del cuerpo, con una evolución en algunos casos más compleja.