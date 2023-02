Perritos, tumban a señor de su bicicleta y huyen del lugar a toda prisa

Irapuato, Gto. Quién no ha tenido que acelerar el pedaleo en bicicleta ante un perro que no deja de ladrarte y quizá se te deje ir, pues así le sucedió a este señor quien ir por la calle fue atacado por tres furiosos perritos que le hicieron la maldad de que se distrajera y el cayera de su bicicleta.

En bien cierto que los perros son una gran compañía para muchas personas y quienes además los consideran fieles amigos.

Este es el caso de estos perritos quienes fueron grabados por una cámara de seguridad y en esta se ve que un ciclista va por la calle cuando de pronto tres canes se le dejan ir por varios lados, el señor al parecer con calma toma la situación pero aún así se desconcentra del manubrio por ir observando en donde estas los tres traviesos perritos para que no lo mordieran, y esto ocasiono que chocara contra la guarnición de la banqueta cayendo de manera aparatosa sobre esta acera.

Una vez que los tres lomitos realizaron su “gracia” salieron corriendo huyendo del lugar por diferentes lados, dejando al ciclista sobre la banqueta quien solo quedo observando como se alejaban de él, estos tres animalitos.

@denissedantes7 #lomitostraviesosjaja #aventura #funny #adoptanocompres ♬ Rosero 2 (Tema Dramático de la Rosa de Guadalupe) - Guillermo Alzua

El video se volvió viral en la red social de TikTok donde los usuarios reaccionaron debido al incidente que sufrió esta persona, la grabación fue compartida por el usuario @Dennissedantes7.

Estas son algunas reacciones de los internautas, “El perro, ama se cayó el señor de la bici”, “Misión cumplida, a monos que ya nos vieron”, “Objetivo cumplido”, “Y todavía le dejan tirado y no lo ayudan”, “Hasta que no te caigas no te dejamos”, “Lo peor es que el perro se va todo asustado”.

¿Por que atacan los perros a los ciclistas?

Ataca porque hay algo que quiere proteger dentro de su territorio quizá la casa o bien sus crías, existen dos tipos de perros que se acercan a nosotros en actitud agresiva, los que ladran y los que no, los canes que llegan ladrando lo hacen avisando y por lo tanto su principal objetivo es ahuyentarnos.