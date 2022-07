¡Mona lo vuelve hacer! Regala 50 mil pesos ahora a su mamá

León, Gto.- Pese a las críticas de sus vecinos, de familiares incómodos, de gente a favor y en contra la pareja conformada por Mona y Geros , siguen compartiendo momentos importantes de su vida.

Esta ocasión fue el cumpleaños de la mamá de la influencer, la señora Lucy cumplió 43 años, que a diferencia de su hermana y sus hijas, a ella no le gustan las redes sociales, ni los festejos en grande.

Los festejos comenzaron desde temprano. La festejada accedió a salir en un video con sus hijas en la que se dejó maquillar y peinar, la entrevistaron.

La arreglan

Aunque este video recibió muchas críticas, pues el maquillaje y el peinado no estaba quedando bien, además que tacharon a Mona de grosera con su mamá. Se llevó comentarios como que pagara un salón de belleza e hicieron comparaciones que con su papá era muy amorosa y con mamá no.

Más tarde la dadivosa Sol, llegó en su camioneta rosa repleta de regalos hasta el domicilio de su madre.

Aclaró que a su mamá no le gustaban las fiestas porque era muy diferente a su papá.

Los regalos

Mona decidió llevar un oso de peluche enorme, dos pasteles, una virgen, unos chocolates y 50 mil pesos al igual que su papá.

Entre los detalles compartió que a su mamá no le gustaban los mariachis y que era alérgica a las flores.

50 mil pesos

A pesar que muchos piensan que caen en lo exhibicionista, lleno una caja con billetes de 500 pesos que mostró a sus seguidores, dijo que no le importaban las críticas y que decidió darle la misma cantidad que a su padre.

“Ay no puede ser, no me gustan los osos pero ¡Está encantador!”, fueron las palabras de la festejada. Cuando le entregaron la bolsa con el dinero, se limitó a decir que eran muchos papelitos.

“Todo está muy bonito Sol”, agradeció a todos los fans de su hija y su yerno por las felicitaciones y apoyo a la pareja de loquillos “gracias por acompañarnos Dios las Bendiga”.

Felicitaciones

“Mona Muchas Felicidades a tú mami tan hermosa, que Dios la siga colmando de mucha salud y bendiciones, Abrazo grande”; “¡Muchas felicidades un fuerte abrazo para tu linda Mami que Dios te la conserve muchos años más llenos de bendiciones!”; “¡Felicidades a tu mami Mona! También mi mamá hoy cumple sus 60 años Dios nos guarde a nuestras mamás muchos años más”; se puede leer en su canal de YouTube.