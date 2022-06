Mona regala a su papá 50 mil pesos, un celular, tenis y troqueros

León, Gto.- Más que espléndida se portó la influencer leonesa Mona con motivo del Día del Padre. Además de entregar sillas de ruedas, arreglos para los papás de sus seguidores decidió sorprender su señor padre don Israel.

SE DESVELA

Muy a su estilo en su camioneta rosa de Barbie, realizó una de sus transmisiones más en la que anunció que iba a compartir los regalos que le iba a entregar a su papá.

“No dormí por hacerle el ramo a mi papá, acabé a las 6:00 de la mañana, no me alcancé a arreglar, ni escuche la alarma pero ya venimos”, dijo.

La celebración se efectuó en la casa de sus padres, al sur de la ciudad. Como acostumbran en sus fiestas, sin invitados , llegó hasta el domicilio de quienes le dieron la vida repleta de regalos.

“Qué le voy a regalar a mi papá chicas, en primera son dos globos grandotes que dicen tú eres el mejor papá, una cajita con un regalo, al lado hay un teléfono, le voy a regalar un celular, un ramo de flores y tres pasteles”, mencionó en su live.

50 MIL PESOS

Indicó que el ramo había sido el más cabr…que le había quedado un poquito feo, destacó que era un ramo tipo buchón, porque traía dinero, que se había tardado toda la noche envolviendo los billetes y al final se veía raro.

“Le estoy dando 50 mil pesos a mi papá está lleno de billetes por dentro y por fuera se ven bien poquitos billetes pero son 50 mil pesos”.

Explicó que decidió darle dinero porque a la mera hora, no supo que darle, incluso dijo que Geros le aconsejó que comprara ropa.

LO HIZO BATALLAR

Al llegar al festejo, desde afuera del domicilio se alcanzaba a escuchar al señor Israel que gritaba de la emoción con sus detalles y aún no le entregaban el ramo.

“Yo creo que el día que se muera mi papá voy a llorar mucho. Por eso trato de disfrutarlo, ya ahora que estoy grande digo chale cuando uno está joven por payasadas no les hacemos caso los haces batallar. yo fui un desmadre, era de desvelarlos y de cosas que a ellos ya no les tocaba, pero ya me porto bien”.

EL MOMENTO

Antes de entregar el ramo a su papá enseñó cómo todo estaba plagado de billetes de 500 pesos.

Mona entró a la casa de sus papás, ambos se encontraban sentados disfrutando de los troqueros, cuando lo sorprendió con el arreglo de billetes.

En el video se escucha que don Israel, le dice que no muestre sus regalos en redes sociales y su hija le indicó que ya lo había mostrado a sus seguidores.

“Ya fue a esconderlo dijo que no quiere que nadie se lo vaya agarrar”, mencionó entre risas.

Al ritmo del tema “Jefe de jefes”, el papá de Mona abrió sus diferentes regalos, para luego fundirse en un abrazo padre e hija.

REACCIONES

Los comentarios por tan espléndidos detalles no se hicieron esperar por su comunidad de seguidores.

“Si yo también tuviera dinero también le daría un ramo así y mucho más dejen las envidias”, “Disfruten mucho a sus papás porque cuando no están es muy feo”, “Baila con el Mona!! Un día te vas a arrepentir de no haberlo hecho”, “Cuantas criticonas ya quisiéramos tener un poquito de lo que tiene ella”, “Mona tu dale todo lo que quieras a tus papas y disfruta todo lo que tienes y Dios te ha dado nada mejor que disfrutarlo con la familia. Por eso eres bendecida”, comentaron los cibernautas.