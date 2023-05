La leonesa Anel Bravo pasa a cuartos de final en “Tengo Talento Mucho Talento”

Con el tema “Acaríciame”, de Lupita D’Alessio, la leonesa Anel Bravo pasó a la siguiente etapa de “Tengo Talento Mucho Talento”, programa que se transmite desde Los Ángeles, California por Estrella TV.

Quien se hiciera famosa en TikTok por pedir a sus estudiantes de secundaria, elaborar los más creativos acordeones como estrategia de estudio para sus exámenes, parece que es un estuche de monerías, pues su voz cautivó a los jueces.

La nueva temporada comenzó desde el 17 de abril y en esta ocasión el productor Pepe Garza, el cantautor Joss Favela, la cantante Carolina Ross y la comediante India Yuridia, son quienes integran el jurado.

Vistiendo un set blanco de short, Anel llegó al escenario, segura y convencida de alcanzar su sueño, pues desde pequeña, cantar era una de sus más grandes pasiones y, aunque lo ha hecho a nivel local, en las plataformas que ha buscado una oportunidad no había sido posible su proyección como hasta ahora.

Luego de su presentación, llegó el momento de escuchar los comentarios de los expertos: Joss Favela incluso le coqueteó y le dio un abrazo; Carolina Ross le aseguró que era el paquete completo, pues además de bonita canta muy bien y tiene proyección; la India Yuridia también le dijo que le encantó su presentación y el alcance vocal que tiene; y Pepe Garza finalizó diciendo que estaba de acuerdo con todo los comentarios. Los cuatro le dieron el pase a los cuartos de final.

“Cuando iba saliendo al escenario me temblaban las piernas, estaba muy nerviosa y traté de disimularlo lo más que pude porque los cuatro imponen”, contó en entrevista para Organización Editorial Mexicana.

PERSIGUE SU SUEÑO

Luego de 15 años de comenzar su carrera como cantante y después de varios castings donde no recibía un sí, esta oportunidad la hace sentir que está viviendo en un sueño.

“Cuando mandé mi video para el casting, le platiqué a mi papá y me decía ‘tú ya sabes que eso no es verdad’, y cuando me hablan fue una sorpresotota”, contó

LA ACOMPAÑA SU ÁNGEL

En exclusiva, Anel compartió que le gusta mucho ver las entrevistas que hace Yordi Rosado a los artistas y ha notado que algo que la mayoría tienen en común es que cuando fallece alguien importante en su vida, les empiezan a suceder cosas increíbles.

“Anel es el nombre que utilizo para mis presentaciones y cuando yo iba a mandar el video del digo que es mi momento más esquizofrénico, porque empiezo a platicar con una tía hermana de mi mamá que también se llamaba Anel y que falleció cuando yo iba a cumplir 15 años. Yo empezaba hablar con ella con tristeza de por qué no me apoyas y por qué no me muestras el camino. Cuando me hablan para decirme que entraba al programa, unos minutos antes se me vino su nombre a la mente y dije fue ella, es mi ángel y me da los medios”.

CON LOS PIES EN LA TIERRA

“Nada ha cambiado, yo sigo siendo la misma persona, pero sí he estado más activa en redes sociales, pero siempre soy la misma y ahora que sucedió esto yo les digo a mis alumnos que no se den por vencidos, que luchen por sus sueños, que terminen sus estudios porque es bueno tener un as bajo la manga”.

Anel tiene 15 años picando piedra, buscando oportunidades y ahora está segura de que vendrán mejores cosas para su carrera como cantante.

A PREPARARSE PARA LOS CUARTOS DE FINAL

“Yo ensayo, he tenido tiempo corto debido a que estoy en mis clases, eso no lo he dejado, pero yo vengo a Los Ángeles, hago lo que tengo que hacer y regreso”, platicó justamente desde allá donde se encuentra grabando la siguiente etapa.

Se ha enfocado también en su proyección como artista, su imagen, cómo se quiere vestir, qué quiere cantar.

Pasar a los cuartos de final le ha dado más seguridad, pero no se confía, aunque confiesa que hay momentos en los que se cuestiona por qué le está pasando esto a ella, pero solita se responde “por algo estoy ahí” y no deja que su mente le juegue chueco.

EL MENSAJE

“A toda la gente de León que se acerca a mis redes sociales, muchas gracias por el apoyo. Quiero demostrar en Estados Unidos que León, Guanajuato es un lugar donde hay mucho talento y apóyenme por favor en la página de Tengo Talento Mucho Talento, comentando mi nombre porque eso también cuenta mucho para seguir avanzando”.