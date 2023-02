Hombre se defiende de jauría de perros con su bicicleta

Irapuato, Gto. Se le conoce como jauría a un grupo de perros que viven en conjunto y está tiene una estructura jerárquica marcada y todo los demás miembros que la componen la respetan, la jauría se considera como salvaje porque no pueden vivir de manera armoniosa con el ser humano a pesar de que en muchas ciudades debido al abandono de los perros y a la miseria abunda grupos de canes violentos, y así se ve en este video y de como le fue a este hombre.

En un video que circula en TikTok, se puede apreciar que una jauría de más de 10 perros, atacan a un ciclista quien este como puede se defiende dando vueltas a su bicicleta para mantener a raya a los furiosos canes.

Esta grabación fue compartida por el usuario @robertlopez8723 y en está grabación se muestra que un hombre circulaba tranquilamente por esta calle, cuando de pronto la manada de perros se le dejo ir, sorprendiendo al ciclista en su paseo o bien cuando este se trasladaría a su trabajo.

@christianxd1912 #perros #perroscallejeros #perrosquemuerden #viral ♬ sonido original - ChristianXD

En todo momento se ve que este señor se defendió como pudo de estos furiosos perros que lo atacaban por todos lados, pero nunca bajo la guardia hasta que estos desistieron de su ataque.

El video al momento de darse a conocer ya sumo mas de 20 millones de vistas y miles de reacciones de los usuarios quienes escribieron “La clásica reacción de los dueños, No muerden, joven no muerden, joven no le van hacer nada”, “ La bici es la mejor amiga del hombre”, “Porque es una persona grande algunos ríen. Que tal si fuera un niño pequeño o anciano”, “Dios mío, espero el hombre se encuentre bien”, “ Si no hubiera sido por la bicicleta sabe que le hubiera pasado a ese compa”, “ Atacado por la pandilla del firulais”.